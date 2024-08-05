Прямой эфир

Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос

05 августа 2024 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какое направление внутреннего туризма белорусы считают самым перспективным, выяснили в Институте социологии. Опрос показал, что население страны позитивно оценивает динамику развития сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос-1

Самым многообещающим белорусы считают лечебно-оздоровительный туризм с посещением санаториев: это отметил каждый второй опрошенный. Значительная доля респондентов видит перспективу в агроэкотуризме с посещением усадеб и природных объектов, культурно-образовательном туризме, основанном на знакомстве с объектами исторической ценности, музеями, военно-историческом туризме с посещением мест сражений, памятников Великой Отечественной войны и спортивном туризме.

Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос-4

По мнению опрошенных, основное направление развития сферы – увеличение экономически доступных вариантов отдыха, так считают почти 43 % опрошенных.

# Туризм # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму
05 августа 2024 07:15

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области
05 августа 2024 07:05

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области

Решение Лукашенко взорвало СМИ! О чём говорит обмен заключёнными между Россией и Западом?
04 августа 2024 19:01

Решение Лукашенко взорвало СМИ! О чём говорит обмен заключёнными между Россией и Западом?