Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос

Какое направление внутреннего туризма белорусы считают самым перспективным, выяснили в Институте социологии. Опрос показал, что население страны позитивно оценивает динамику развития сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым многообещающим белорусы считают лечебно-оздоровительный туризм с посещением санаториев: это отметил каждый второй опрошенный. Значительная доля респондентов видит перспективу в агроэкотуризме с посещением усадеб и природных объектов, культурно-образовательном туризме, основанном на знакомстве с объектами исторической ценности, музеями, военно-историческом туризме с посещением мест сражений, памятников Великой Отечественной войны и спортивном туризме.