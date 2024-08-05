Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна

Собрать, перевезти и сохранить. Более 6 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса – такой результат на утро 5 августа у белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода в минувшие выходные позволила хлеборобам снова выйти на оптимальные темпы работы. 1,5-миллионный намолот превысила Минская область, вплотную к такому результату подошли аграрии брестского региона. В числе миллионеров также гродненские земледельцы.