Прямой эфир

Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна

05 августа 2024 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собрать, перевезти и сохранить. Более 6 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса – такой результат на утро 5 августа у белорусских аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна-1

Погода в минувшие выходные позволила хлеборобам снова выйти на оптимальные темпы работы. 1,5-миллионный намолот превысила Минская область, вплотную к такому результату подошли аграрии брестского региона. В числе миллионеров также гродненские земледельцы.

Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна-4

Ход полевых работ находится на личном контроле у Президента. Накануне Александр Лукашенко с вертолета проинспектировал то, как обстоят дела на полях северо-западных районов Гомельской области и южной части столичного региона.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос
05 августа 2024 07:31

Белорусы позитивно оценивает динамику развития внутреннего туризма – соцопрос

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму
05 августа 2024 07:15

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области
05 августа 2024 07:05

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области