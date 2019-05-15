Зачем сотрудники МЧС придут к кому-то на выписку из роддома и где пройти тест на знание техники безопасности?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Поскольку уже стартовал первый этап, то в торговых центрах, на детских площадках родители могут посетить с детьми. Где конкретно – вы можете узнать на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям. Там есть интерактивная карта – наводите на свой город, и вы можете узнать, в какое время будет проводиться мероприятие и прийти туда.

Первый этап рассчитан то, чтобы родители и дети провели время совместно и с пользой. То есть не только обучение детей, а вместе с родителями. Чтобы родители видели, как рассказывают сотрудники МЧС, чтобы они прошли вместе с детьми тестирование, посмотрели, что ребёнок не знает, над чем ещё есть смысл поработать.

Второй этап будет проводиться в дошкольных учреждениях, в школах, родительские собрания. Также будет работа направлена на молодых и будущих мам. Одна из новых форм, что, возможно, кого-то из роддома тоже встретят сотрудники МЧС, поздравят с радостным событием и напомнят, что вот уже сейчас родители несут огромнейшую ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, всегда должны быть рядом. Жизнь ребёнка должна быть прежде всего в безопасности.

Третий этап – это многодетные семьи и дома семейного типа. И четвёртый – это уже День защиты детей – международное массовое мероприятие, где работники МЧС также будут демонстрировать возможности техники, ещё раз напомнят родителям о том, что детей ни в коем случае нельзя оставлять одних, и досуг их должен быть спланирован. Поскольку идёт лето, и мы должны знать, чем будут заняты наши дети. К сожалению, для них – это огромнейшая радость, а для родителей, для работников МЧС – это огромный кусок работы и огромнейшая ответственность. Для детей они должны пройти весело, а для родителей – чтобы этот досуг был безопасным.

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