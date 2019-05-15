Что сделать, чтобы ребёнок не выпал из окна? Советы МЧС

Ребёнок, оставшийся на несколько минут без присмотра... Считаных минут бывает достаточно, чтобы, например, взобраться на окно.

Что делать, чтобы обезопасить ребёнка, когда ему ещё, в принципе, тяжело что-то объяснить?

Окна – серьёзный источник опасности для детей. В Беларуси произошло два совершенно вопиющих случая: сначала в Бобруйске годовалый малыш, а затем – в Гомеле 3-летний ребёнок.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

За годовалого ребёнка, прежде всего, несут ответственность, конечно же, родители. И сетка не является ни в коем случае к тому, чтобы ребёнок не выпал из окна. Поэтому окно должно быть закрытым.

Если вы открываете полностью его на проветривание, то ребёнок не должен быть рядом с вами, он должен быть за руку с вами, и ни на секундочку вы не должны его отпускать.

А лучше это делать, когда ребёнок, вообще, не находится в этой комнате. И устанавливать замки, которые не дадут ребёнку самостоятельно открыть окно.

Зачем сотрудники МЧС придут к кому-то на выписку из роддома и где пройти тест на знание техники безопасности?