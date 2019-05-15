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Что сделать, чтобы ребёнок не выпал из окна? Советы МЧС

15 мая 2019 08:10
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Ребёнок, оставшийся на несколько минут без присмотра... Считаных минут бывает достаточно, чтобы, например, взобраться на окно.

Что сделать, чтобы ребёнок не выпал из окна? Советы МЧС-1

Окна – серьёзный источник опасности для детей. В Беларуси произошло два совершенно вопиющих случая: сначала в Бобруйске годовалый малыш, а затем – в Гомеле 3-летний ребёнок.

В Гомеле трёхлетний мальчик выпал из окна 7 этажа и погиб

Что делать, чтобы обезопасить ребёнка, когда ему ещё, в принципе, тяжело что-то объяснить?

Что сделать, чтобы ребёнок не выпал из окна? Советы МЧС-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
За годовалого ребёнка, прежде всего, несут ответственность, конечно же, родители. И сетка не является ни в коем случае к тому, чтобы ребёнок не выпал из окна. Поэтому окно должно быть закрытым.

Если вы открываете полностью его на проветривание, то ребёнок не должен быть рядом с вами, он должен быть за руку с вами, и ни на секундочку вы не должны его отпускать.

А лучше это делать, когда ребёнок, вообще, не находится в этой комнате. И устанавливать замки, которые не дадут ребёнку самостоятельно открыть окно.

Зачем сотрудники МЧС придут к кому-то на выписку из роддома и где пройти тест на знание техники безопасности?

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович

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