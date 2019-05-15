«Наснимали кучу приятного материала в местах силы». «Без билета» о новом клипе

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.

Когда ты только начинал снимать клип, ты выкладывал в соцсетях посты о том, что география клипа большая.

Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:

Из того, что я могу вспомнить – это Канары, Таиланд, остров Родос, где «поцелуй двух морей», Марокко, Сахара была…

Это был один большой тур, посвящённый съёмкам клипа?

Виталий Артист:

У «Без билета», как всегда, идеи наших песен, философия нашей группы – то, что планета Земля – это маленькая, уютная такая тусовочка, и очень скоро придёт время, когда мы все объединимся. И я постоянно нахожусь в каком-то путешествии. То есть, я к вам заехал, и еду дальше. По ходу дела оказалось, что мы наснимали просто кучу прекрасного, приятного материала в, действительно, вдохновляющих местах. Как говорят, в местах силы.