«Наснимали кучу приятного материала в местах силы». «Без билета» о новом клипе

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.
Когда ты только начинал снимать клип, ты выкладывал в соцсетях посты о том, что география клипа большая.
Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:
Из того, что я могу вспомнить – это Канары, Таиланд, остров Родос, где «поцелуй двух морей», Марокко, Сахара была…
Это был один большой тур, посвящённый съёмкам клипа?
Виталий Артист:
У «Без билета», как всегда, идеи наших песен, философия нашей группы – то, что планета Земля – это маленькая, уютная такая тусовочка, и очень скоро придёт время, когда мы все объединимся. И я постоянно нахожусь в каком-то путешествии. То есть, я к вам заехал, и еду дальше. По ходу дела оказалось, что мы наснимали просто кучу прекрасного, приятного материала в, действительно, вдохновляющих местах. Как говорят, в местах силы.
Когда ты туда приезжаешь, и у тебя размышления, озарения, ты думаешь. И в этом тоже есть смысл жизни – просто быть на короткой ноге со Вселенной в таких местах. Всё это есть в клипе.
Большинство поклонников воспринимают тебя всегда, как пышущего идеями свежими, новаторскими молодого артиста. Тем не менее, группе уже 20 лет.
Виталий Артист:
Я заметил. Я увидел афишу – оказывается, моя любимая группа «Без билета» будет праздновать 20 в Минск-арене 28 декабря. И могу сказать, что в хорошей компании время, действительно, быстро пролетает.
А помнишь ли ты самый первый концерт, который «Без билета» давали?
Виталий Артист:
Помню. Успели исполнить две песни. И потом, по классике, пришло начальство Дома культуры и отрубило электричество. И попросило как можно скорее расходиться, чтобы без инцидентов.
Если бы ты сейчас встретил Виталика Артиста 20 лет назад, что бы ты у него спросил?
Виталий Артист:
Я думаю, что так же, как сейчас, у Артиста того времени (он настолько на своей волне, и хочу сказать, что это свойство сохранилось) можно было у него спросить любой вопрос, который тебя в жизни мучает – он с ходу на тебя посмотрел и сказал, что надо делать.
От чего бы ты его предостерёг в творческом плане?
Виталий Артист:
Ой, нет. Может, я ему посоветовал на тот момент: «Меньше думай – больше делай». Я считаю, что можно было больше делать. Исключительно в своей реальности я заметил, что чем больше о чём-то размышляю и думаю, тем меньше я потом это делаю. Поэтому предпочитаю: пришла мне идея – пошёл и сразу реализовал.