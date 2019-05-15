Международный день семьи отмечают в Беларуси 15 мая

Новости Беларуси. Лучшую многодетную семью Минской области выберут в Слуцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что конкурс проводится в самый семейный день года. Праздник мам, пап и их детей отмечается именно 15 мая.

Поддержка семей в нашей стране – один из приоритетов государственной политики. Весомой помощью при рождении третьих и последующих детей остается семейный капитал. Сегодня по 10 тысяч долларов уже перечислены почти на 68 тысяч счетов.

Впрочем, белорусы все чаще придерживаются общеевропейской тенденции и не спешат вступать в брак. Соответственно, позже решаются и на первого ребенка. И вот любопытная цифра: в 2018 году женщины после 45 лет родили 99 малышей.