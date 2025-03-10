Александр Лукашенко вручил госнаграды белорусским женщинам во Дворце Независимости

Подавляющее большинство женщин в зале награждены главной наградой – орденом Матери, – отметил белорусский лидер во время торжественной церемонии.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, сегодня мужики меня простят, если скажу, что на ваших хрупких плечах во многом держится этот безумный мир. Ведь без надёжного тыла даже армия хорошо воевать не сможет. Но вы сильны не только в семейном тылу. Белорусские женщины – настоящие труженицы. Вам покоряются любые профессиональные вершины.

«Сегодня во Дворце Независимости царит удивительная атмосфера весны, красоты и радости. Потому что в гостях вы», – добавил Президент страны, обращаясь к участницам церемонии вручения госнаград.

Он подчеркнул, что самое главное, чтобы женщины не беспокоились о своих детях.

«Главное, что мы обязательно сделаем, пока я женский Президент, – мы создадим равные условия для всех детишек», – подытожил глава государства.