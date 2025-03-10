В Минске задержали 43-летнего курьера телефонных мошенников

Кодовая фраза – «обмен валют». В Минске задержали курьера телефонных мошенников, который думал, что помогает пенсионерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жительница Минска поверила аферистам и отдала за спасение племянницы, якобы ставшей виновницей ДТП, свыше 20 тысяч рублей.

По заданию куратора мужчина прибыл к пенсионерке. Женщина назвала кодовую фразу и отдала ему пакет с наличными. Правоохранители установили личность и задержали 43-летнего минчанина. Участие в жизни пожилых граждан стало для него способом подработать, вакансию нашел в интернете. Среди задач – помощь пожилым гражданам, которые по состоянию здоровья не могут посетить банковские учреждения. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Нужно два человека с 9:00 до 19:00 за вознаграждение. Я написал: «Что за работа?» Написали: «Сидеть и ждать. Вам позвонят и скажут, что делать».

Андрей Арловский, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:

Потенциальный работодатель убеждал в легальности заработка. Фигурант согласился и по указу куратора поехал по адресу потерпевшей, где представился чужим именем. После чего он передал наличные посреднику. Напоминаем, при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.

Сотрудники МВД напоминают: курьеры телефонных мошенников наравне с иными участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.