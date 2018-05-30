Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Детская мода – явление непонятное. Казалось бы, детям, в первую очередь, нужна практичность.

Но, тем не менее, сотни тысяч мам не могут ошибаться, стремясь одеть своё чадо по последней моде. Или, всё-таки, могут? Мы попытались разобраться в этом на модном показе детской одежды.

Алеся Кокошникова, бизнес-леди:

Когда малышка идёт в детский сад или собирается с маленькими подружками на девичники – это один стиль и одна мода. Когда она выходит с мамой на шоппинг или в парк – это очень здорово, сегодня, уверена, увидите такие пары, когда мама с дочерьми одеты, если не одинаково, то примерно близко. И это так стильно, красиво смотрится. Поэтому детская мода, как и взрослая, не имеет никаких ограничений и должна быть разнообразной.

Сегодня маленькие принцессы могут быть принцессами, в полном смысле этого слова. Доступны все те наряды, о которых и мечтать не могли их мамы.

Берта, певица:

В семье с тремя детьми во времена дефицита, конечно, одежды не хватало. Но мне повезло – у меня мама шьёт. Поэтому у нас всегда был эксклюзив. И, кроме того, мне повезло, что я – старшая сестра. Поэтому у меня всегда были новые вещи. У меня есть две сестры помладше, которым доставалось то, что я уже поносила.

Кто-то скажет: «И ничего страшного». Мол, выросли при тотальном дефиците, и с нами всё в порядке. Но зачем лишать своего ребёнка возможности самовыражаться – через одежду, в том числе.

Ольга Жадеева, многодетная мама, блоггер:

Я думаю, детская мода, всё-таки, важна с точки зрения эстетического воспитания личности. Потому что, может быть, детям в определённом возрасте важнее личный комфорт, чтобы в одежде было удобно играть, удобно заниматься, удобно проводить свой досуг. Но, в конечном счёте, мы воспитываем взрослых людей. И от того, в какой обстановке дети растут, очень важно, какими они вырастут.

Ольга Жадеева знает, о чём говорит. Одна из самых модных мамочек белорусского Интернет-пространства, редактор модного журнала и образец для многих женщин. Она на своём примере подтверждает – вкус воспитывают с детства. Ольга Жадеева:

Моя мама работала в Республиканском доме моделей одежды. Она очень много шила, много вязала. Она была причастна к моде. И, конечно, не было столько готовой одежды, но было много хенд-мейда, было очень много такого ручного эксклюзива. И в этом плане, наверное, мне тоже повезло, потому что над моим образом работала мама. И она старалась сделать так, чтобы я была модной, стильной, красивой девочкой, насколько это было возможно.

Умение себя подать, умение подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки – в современном мире дорогого стоит. И для того, чтобы этим навыком овладеть, нужно хорошенько потрудиться. Желательно – ещё в детстве. Берта:

Я считаю, что у человека должен быть выбор. Учиться правильно выбирать вещи. Покупать то, что нужно, а не то, что ты только видишь. Это, конечно, навык. Я надеюсь, что этим навыком можно овладеть. В обществе встречают всё ещё «по одежке», и порой одежда говорит о человеке больше, чем слова. Но богатство выбора, если его не контролировать, может сыграть с нами злую шутку.

Ольга Денисова, бизнес-леди:

Несмотря на то, что у нас был очень маленький выбор, у нас есть вкус к этим вещам. Потому что, когда ты немножко голоден, то тебе всегда хочется покушать. Еда для тебя – очень вкусная. А, когда ты всегда пресыщен, всегда сыт, то этот вкус теряется. Поэтому я даже немножко рада, что мы жили в то время, когда был дефицит. Потому что мы можем понять ценность того, что мы имеем сейчас. Стремиться развить вкус ребёнка – занятие, безусловно, похвальное. Но не забывайте: дети – создания непредсказуемые.