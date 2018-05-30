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Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке

30 мая 2018 13:58
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Новости Беларуси. Последний звонок выпускники по традиции отмечают шумно и с размахом. Не станет исключением и этот день, 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок

Только в Минске сегодня героями праздника стали более 10 тысяч уже бывших школьников. Вместе с учителями и родителями они вспоминают лучшие события своей школьной жизни.

В гимназии № 2 Могилева учителя не скрывают гордости: этот выпуск – один из лучших. Каждый третий – медалист или победитель предметных олимпиад. В новую жизнь 11-класников провожали с улыбками и слезами. На прощание выпускники хором спели о школьных годах и пустили в небо десятки разноцветных шаров.

Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке-1

Милена Маторина, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Хочется выразить огромную благодарность нашим учителям, которые вложили в нас очень много. Мы уходим с большим багажом из этой школы.

Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке-4

Анастасия Невмержицкая, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Праздник грустный, грустно расставаться с гимназией. Но это начало нового пути.

Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке-7

Евгений Лафицкий, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Учиться было очень весело. Грустно уходить.

А в Крупецкой средней школе в 2018 году целых семь выпускников. Сегодня они главные герои для всего агрогородка. На линейку пришли не только родители, но и соседи, односельчане.

Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке-10

Владислав Фролов, выпускник Крупецкой средней школы:
Слезы наворачивались даже, когда классный руководитель речь говорила. Грусть навевает, что прощаемся со школой. Буду сдавать ЦТ, поступать в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

# Последний звонок # общество # Фотофакт

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