Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке
Новости Беларуси. Последний звонок выпускники по традиции отмечают шумно и с размахом. Не станет исключением и этот день, 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок
Только в Минске сегодня героями праздника стали более 10 тысяч уже бывших школьников. Вместе с учителями и родителями они вспоминают лучшие события своей школьной жизни.
В гимназии № 2 Могилева учителя не скрывают гордости: этот выпуск – один из лучших. Каждый третий – медалист или победитель предметных олимпиад. В новую жизнь 11-класников провожали с улыбками и слезами. На прощание выпускники хором спели о школьных годах и пустили в небо десятки разноцветных шаров.
Милена Маторина, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Хочется выразить огромную благодарность нашим учителям, которые вложили в нас очень много. Мы уходим с большим багажом из этой школы.
Анастасия Невмержицкая, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Праздник грустный, грустно расставаться с гимназией. Но это начало нового пути.
Евгений Лафицкий, выпускник гимназии № 2 Могилева:
Учиться было очень весело. Грустно уходить.
А в Крупецкой средней школе в 2018 году целых семь выпускников. Сегодня они главные герои для всего агрогородка. На линейку пришли не только родители, но и соседи, односельчане.
Владислав Фролов, выпускник Крупецкой средней школы:
Слезы наворачивались даже, когда классный руководитель речь говорила. Грусть навевает, что прощаемся со школой. Буду сдавать ЦТ, поступать в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.