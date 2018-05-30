Грустно расставаться, но это начало нового пути: выпускники о своих эмоциях на последнем звонке

Новости Беларуси. Последний звонок выпускники по традиции отмечают шумно и с размахом. Не станет исключением и этот день, 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок

Только в Минске сегодня героями праздника стали более 10 тысяч уже бывших школьников. Вместе с учителями и родителями они вспоминают лучшие события своей школьной жизни.

В гимназии № 2 Могилева учителя не скрывают гордости: этот выпуск – один из лучших. Каждый третий – медалист или победитель предметных олимпиад. В новую жизнь 11-класников провожали с улыбками и слезами. На прощание выпускники хором спели о школьных годах и пустили в небо десятки разноцветных шаров.