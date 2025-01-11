Премьера от Cosa Nostra! Солистка рассказала о новой песне «Тихий крик»

Александр Меженный, ведущий: Как прошел 2024-й и какие планы на 2025-й?

Радмила Рыбакова, солистка группы «Cosa Nostra»:

2024-й для нас стал, мне кажется, самым успешным годом. Мы записали хорошие песни, побывали на очень значимых площадках, на крутых фестивалях. Надеемся в 2025-м повысить планку, сделать еще больше, еще лучше, качественнее и покорять сердца слушателей.