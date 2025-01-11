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Премьера от Cosa Nostra! Солистка рассказала о новой песне «Тихий крик»

11 января 2025 12:11
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Радмила Рыбакова, солистка группы «Cosa Nostra» с премьерой песни «Тихий крик».

Александр Меженный, ведущий:
Как прошел 2024-й и какие планы на 2025-й?

Премьера от Cosa Nostra! Солистка рассказала о новой песне «Тихий крик»-2

Радмила Рыбакова, солистка группы «Cosa Nostra»:
2024-й для нас стал, мне кажется, самым успешным годом. Мы записали хорошие песни, побывали на очень значимых площадках, на крутых фестивалях. Надеемся в 2025-м повысить планку, сделать еще больше, еще лучше, качественнее и покорять сердца слушателей.

О чем новая композиция группы «Тихий крик», смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # Александр Меженный # Радмила Рыбакова

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