Почему 2004 год был наихудшим для теплосетей Минска?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой город» Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» и «Минскэнерго». Помогает ли сезонное отключение горячей воды улучшить состояние теплосетей столицы?

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Показатель – количество повреждений, которые характеризуют состояние тепловых сетей. Мы в последнее время берем за пример и отсчет 2004 год. Потому что с точки зрения статистики, он был наихудшим для тепловых сетей.

В том году у нас было 2 115 повреждений за год – мы выявили и устранили.

В 2017 году у нас было 1 144 повреждения. Благодаря работам по замене сетей и благодаря различным профилактическим мероприятиям, мы сократили повреждаемость почти в два раза. Что, конечно, не могло не отразиться на качестве теплоснабжения. Это соответственно, меньше отключений и зимой.

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