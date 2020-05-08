Зачем нужны управляющие компании в сфере ЖКХ? Разбираемся вместе

Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Насколько частные компании в этой сфере создают конкурентную среду и насколько они активны, вообще?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:

В Минске никаких проблем с участием частного бизнеса в сфере ЖКХ, вообще, нет, не существует. Потому что вот эти службы заказчика, или можно их так называть – муниципальные управляющие компании, по-европейски, они выполняют только одну функцию – управление. Они объявляют конкурс. Они обязаны найти поставщика услуги, соотношение цена-качество – это всё детально прописано, как это организуется, как выявляют победителя. И от имени собственников дома заключить такие договора. И в конкурсе имеют право участвовать все организации – индивидуальные предприниматели, частные компании, государственные компании, коммунальные предприятия. И они участвуют.

Например, мало кто знает, что текущий ремонт дома, он же проводится, вообще, без всяких собраний и без включения платы в эту знаменитую жировку. Люди об даже этом даже не подозревают. То есть приходит какая-то компания, заходит в подвал, меняет трубы, что-то делает. Они за это ничего не платят. Но это всё финансируется из бюджета города. И конкурс организует как раз такой муниципальный управляющий. И та организация, которая выигрывает это конкурс, выполняет эти работы. Дальше деньги переводятся из казначейства непосредственно ей. Чётко отлаженная схема, и частный бизнес в этом активно участвует.

Другое дело, что, конечно, в райисполкомах, то есть в небольших населённых пунктах это в значительно меньшей степени выражено. В силу определённых причин. Там есть базовая коммунальная организация, которая делает всё – занимается вывозом мусора, водоснабжением, теплоэнергетикой и так далее. И там организовать конкуренцию вот так очень быстро достаточно сложно. Но, имея вот это положение об организации конкурса, которое начало работать недавно, через несколько лет можно прогнозировать, что в этих маленьких городах эта конкуренция, конечно, появится. Если бизнес увидит, что государство всерьёз и надолго установило эти правила, конечно, он пойдёт.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Об уполномоченном лице – здесь идёт, как бы, взаимоотношения собственника жилого помещения и уполномоченного лица. То есть уполномоченное лицо выступает, по сути, в качестве заказчика тех или иных жилищно-коммунальных услуг. Тогда получается у нас ситуация, что собственник претензии по некачественному выполнению какой-либо услуги предъявляет уполномоченному лицу. К сожалению, не все граждане, опять-таки, понимают механизм. Он, в принципе, работал и раньше, но не совсем так масштабно. Сегодня с тем, что с 1 января 2020 года вышла новая редакция Жилищного кодекса, то есть уполномоченное лицо – мы идём уже более масштабными мерками, как говорится.

Игорь Марзалюк:

То есть законодательные инструменты есть?