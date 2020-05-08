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Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области

08 мая 2020 13:12
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Новости Беларуси. Торжества, посвященные 75-летию Победы, в эти дни проходят во всех уголках страны. Аллею Героев открыли 8 мая в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области-1

Это именные памятные стелы, посвященные 13 землякам, которые внесли огромный вклад в Победу. Среди них два полных кавалера ордена Славы, 10 Героев Советского Союза и один Герой России. Место для аллеи выбрано не случайно. Она расположилась на улице Ивана Баграмяна. Именно он в декабре 1943-го руководил операцией по освобождению Городка.

Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области-3

На аллее увековечили память и Алексея Семенкова, того самого, кто доставил Акт о капитуляции Германии в Кремль. Среди героев и Иосиф Бумагин, который в апреле 1945-го определил исход штурма города Бреслау: одну огневую точку врага он забросал гранатами, вторую – закрыл своим телом. Героем Советского Союза он стал посмертно.

Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области-5

Софья Наумова, племянница Иосифа Бумагина:
Он выпросил, вымолил, чтобы пойти сюда воевать. Потому что здесь убили его маму, его родственников. В конце 44-го ушел на фронт, а в апреле 45-го погиб. Остались у него жена и трое детей.

Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области-7

К слову, именем Бумагина названы улицы не только в родном Городке, но еще в Витебске и Биробиджане.

# Великая Отечественная война

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