Министр обороны Беларуси: даже больше надо не пандемии бояться, а того, что можно совесть потерять и Победу нашу

Новости Беларуси. Живых свидетелей той войны с каждым годом становится все меньше, потому крайне важно в эти дни постараться лично выразить слова благодарности каждому ветерану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Живых свидетелей той войны с каждым годом становится все меньше, потому крайне важно в эти дни постараться лично выразить слова благодарности каждому ветерану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 мая в Минске чествовали Героев Советского Союза – полковников Василия Мичурина и Ивана Кустова. К слову, Василий Сергеевич – единственный в мире, оставшийся в живых, обладатель Звезды Героя, которую он получил не во время Великой Отечественной. Награды ветеран удостоился еще в 1940 году во время советско-финской войны.
8 мая поздравлял Героя министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Во дворе дома на Кальварийской с песнями военных лет выступил оркестр Военной академии, хореографические номера представил ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня вот непосредственно принял решение сам лично. И хорошо, что полковник в отставке Мичурин не побоялся принять меня. Поздравил с Днем Победы. Вообще по всей стране проходят подобные мероприятия, и мы поздравляем наших ветеранов, благодарим их за Победу, желаем им здоровья. К сожалению, не смогут они принять участие в параде лично. Ну я думаю, мероприятие подобного формата еще раз подчеркивает, что мы помним, мы ценим и мы гордимся той Победой, которую они завоевали. Эта Победа завоевана для нас, поэтому мы проводим завтра парад. Парад проводим для них да и, конечно, прежде всего для нас. Мы не боимся. Наверное, даже больше надо не пандемии бояться и коронавируса, а бояться того, что можно совесть потерять и Победу нашу.
Никита Савченко, артист балета Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси:
Для патриота своей страны это большая честь – поздравлять ветеранов с таким великим праздником, как День Победы. Потому что они держали честь, оборону нашей страны ради того, чтобы мы жили.
Василию Мичурину 103 года. Ивану Кустову недавно исполнилось 96 лет. Героям подарили портреты (работы художника Николая Опиюка), ценные подарки и, конечно же, букеты цветов.