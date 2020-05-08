Министр обороны Беларуси: даже больше надо не пандемии бояться, а того, что можно совесть потерять и Победу нашу

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня вот непосредственно принял решение сам лично. И хорошо, что полковник в отставке Мичурин не побоялся принять меня. Поздравил с Днем Победы. Вообще по всей стране проходят подобные мероприятия, и мы поздравляем наших ветеранов, благодарим их за Победу, желаем им здоровья. К сожалению, не смогут они принять участие в параде лично. Ну я думаю, мероприятие подобного формата еще раз подчеркивает, что мы помним, мы ценим и мы гордимся той Победой, которую они завоевали. Эта Победа завоевана для нас, поэтому мы проводим завтра парад. Парад проводим для них да и, конечно, прежде всего для нас. Мы не боимся. Наверное, даже больше надо не пандемии бояться и коронавируса, а бояться того, что можно совесть потерять и Победу нашу.