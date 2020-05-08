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«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником

08 мая 2020 14:04
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Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны Минской области инициировали акцию «История одного письма. Фронтовой почтамт», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К ней присоединились лицеисты Министерства внутренних дел.

«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником-1

«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником-3

«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником-5

«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником-7

Ребята написали письма со словами благодарности за мир, свободу и независимость, а также поздравления с великим праздником. Адресатом посланий стал ветеран Великой Отечественной войны, бывший сотрудник Смолевичского отдела охраны Василий Курзо. Лицеисты для оформления писем выбрали образ голубя как символ мира.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Курзо # Фотофакт

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