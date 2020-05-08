«Фронтовой почтамт». Лицеисты МВД написали письма ветерану со словами благодарности за мир и поздравлениями с праздником

Ребята написали письма со словами благодарности за мир, свободу и независимость, а также поздравления с великим праздником. Адресатом посланий стал ветеран Великой Отечественной войны, бывший сотрудник Смолевичского отдела охраны Василий Курзо. Лицеисты для оформления писем выбрали образ голубя как символ мира.