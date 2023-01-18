Кто виновен, если в компании недостача? Разбираемся с адвокатом

Внимание – недостача! Но за чей счет праздник? В списке первых подозреваемых – сотрудники компании, понесшей убытки.
Внимание – недостача! Но за чей счет праздник? В списке первых подозреваемых – сотрудники компании, понесшей убытки.
Екатерина Чайко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Коллективная или бригадная материальная ответственность может быть возложена на коллектив работников, деятельность которых связана с хранением, учетом. С каждым из членов бригады заключается договор о коллективной, бригадной материальной ответственности, по которому может быть взыскан ущерб.
Товар похищен, суд идет. Если работник не согласен с установленной суммой ущерба, у него есть шанс минимизировать свои расходы. Справка об отсутствии недвижимого имущества, информация об уровне дохода и составе семьи помогут выбраться из финансовой ловушки.
Екатерина Чайко:
При взыскании с работника материального ущерба взысканию подлежит только реальный ущерб. Не учитывается упущенная выгода. Допустим, магазин занимается розничной торговлей продуктами питания. Продукты закупаются по одной стоимости (себестоимости), на продажу выставляются с учетом торговых надбавок. В суде работнику необходимо требовать, чтобы наниматель представил документы, свидетельствующие о себестоимости продуктов, о том, какие торговые надбавки были установлены. Реальный ущерб будет представлять стоимость товаров, исходя из их себестоимости.
Виновен без вины? Докажите непричастность к преступлению! Нарушение мер безопасности на торговом объекте – веская причина снять с себя груз ответственности.
Екатерина Чайко:
Наниматель должен создать для работников такие условия, чтобы работники имели возможность объективно обеспечить сохранность вверенных им ценностей. Допустим, установлены ли системы видеонаблюдения у нанимателя, есть ли рамки проходные, есть ли в штате работников охранники? Также необходимо, чтобы работники, продавцы в частности, имели возможность обозреть все пространство магазина.
Руководству организации также не стоит забывать и о сроке исковой давности: по данной категории дел он сокращенный – один год с момента, когда наниматель узнал об убытках.
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