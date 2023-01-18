Кто виновен, если в компании недостача? Разбираемся с адвокатом

Внимание – недостача! Но за чей счет праздник? В списке первых подозреваемых – сотрудники компании, понесшей убытки.

Екатерина Чайко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Коллективная или бригадная материальная ответственность может быть возложена на коллектив работников, деятельность которых связана с хранением, учетом. С каждым из членов бригады заключается договор о коллективной, бригадной материальной ответственности, по которому может быть взыскан ущерб. Товар похищен, суд идет. Если работник не согласен с установленной суммой ущерба, у него есть шанс минимизировать свои расходы. Справка об отсутствии недвижимого имущества, информация об уровне дохода и составе семьи помогут выбраться из финансовой ловушки.

Екатерина Чайко:

При взыскании с работника материального ущерба взысканию подлежит только реальный ущерб. Не учитывается упущенная выгода. Допустим, магазин занимается розничной торговлей продуктами питания. Продукты закупаются по одной стоимости (себестоимости), на продажу выставляются с учетом торговых надбавок. В суде работнику необходимо требовать, чтобы наниматель представил документы, свидетельствующие о себестоимости продуктов, о том, какие торговые надбавки были установлены. Реальный ущерб будет представлять стоимость товаров, исходя из их себестоимости. Виновен без вины? Докажите непричастность к преступлению! Нарушение мер безопасности на торговом объекте – веская причина снять с себя груз ответственности.