«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Пара точных ударов – и ритм тренировки задан. Сюжет о тех, кому и целого Минского моря мало. Как белорусским «русалкам» удается виртуозно кружиться на водной глади? Узнали об искусстве синхронного плавания.

Зрелищный вид спорта, от которого захватывает дух. Синхронное плавание развивается в Беларуси с 1982 года. Именно тогда в Минске была открыта первая детско-юношеская школа. Прошло много лет, но спортсмены до сих пор удивляют зрителей своим мастерством.

Наталья Коблова, старший тренер отделения синхронного плавания Минской СДЮШОР № 1 БФСО Динамо:

В синхронном плавании выполняют программы произвольные в сольном выступлении девочки, в дуэтах, в комбинированных группах, акробатических группах. Есть также и мужское синхронное плавание. Оно представлено в виде соло и в дуэтных композициях. Начинается этот путь с маленького возраста, когда дети приходят к своим тренерам в 6-7 лет.

Юные ныряльщики еще со школьной скамьи знают, как найти общий язык с водой. Знакомятся с элементами гимнастики, акробатики и разучивают основы хореографии. Наталья Коблова:

Именно в нашем виде спорта гармонично можно дать развитие ребенку. Если говорить просто о занятиях синхронным плаванием, то, если нет противопоказаний медицинских, может заниматься плаванием любой человек. Есть любительские группы и взрослых людей. Это всегда интересно, весело, синхронное плавание – это всегда многообразие упражнений.

Валерия Волосач, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:

Во-первых, это стремление, как и в любом виде спорта, побеждать, стремление чему-то учиться. Здесь очень важна гибкость, хорошая растяжка, осанка, что очень классно для девочек. Очень здорово, когда у девушки прямая красивая спина, осанка – это всегда заметно. Также хорошо тренируется выносливость, силовые показатели.

Синхронистки работают в воде, над водой и под водой. Каждое их выступление – словно произведение искусства. Наталья Коблова:

Есть разделение по времени, по сложности, насыщенности программ. С этого года в синхронном плавании введены новые правила соревнований, они усложнились в разы. Очень большое внимание сейчас уделяется сложности произвольных программ, синхронности – это отдельный вид судейства стал – и художественному впечатлению. Если раньше это оценивалось в одну оценку, сейчас разделилось – три оценки. Более досконально подошли к просмотру и выявлению лучшего спортсмена на старте.

Блестящие результаты – заслуга не только талантливых спортсменок, но и всего тренерского состава. Наталья Коблова:

Мы, наверное, самые универсальные тренеры во всех видах спорта, которые умеют все. Мы ставим программы, подготавливаем их и по общей физической подготовке, и по плавательной подготовке, то есть очень разнопланово. Обязательно тренировка на суше, в зале. Она подготавливает ребенка к более эффективным занятиям в воде. Сила духа и выносливость помогают достигать высоких результатов. Эти хрупкие девушки давно покорили водную стихию и приняли участие в соревнованиях разных масштабов: от первенства в нашей стране до чемпионатов мира и Европы.

Познакомьтесь, Валерия Волосач – мастер спорта международного класса. Валерия Волосач:

Родители узнали про этот вид спорта, узнали, что там тоже важна растяжка, и она у меня уже была, поэтому решили отдать туда. В целом, когда я увидела этот вид спорта, меня заворожило то, что девочки делали в воде. Это было очень красиво и интересно. Что-то новое для меня, так как я увидела вверх торчащие ноги из воды, было интересно попробовать. Занимаюсь я уже довольно долго – около 16 лет.

А вот и еще одна талантливая спортсменка – Маргарита Кирилюк. В синхронное плавание девушка влюбилась еще в раннем детстве, когда увидела выступление сборной на летней Олимпиаде 2012-го.

Маргарита Кирилюк, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:

Мы включаем телевизор – выступление русской командой, очень красивая программа, сложная. Моим родителям и бабушке очень понравилось. Они впечатлились, решили попробовать отдать меня в синхронное плавание, так как до этого я занималась народными танцами. Мне очень не нравилось туда ходить. Спорт интересный, потому что сначала ты учишься плавать, потом ты учишь какие-то новые элементы. Сначала детки просто учатся лежать на воде – самое простое исходное положение. Зачем они переворачиваются вниз головой? Это само по себе очень интересно, потому что вниз головой все совершенно по-другому.

Быть с партнером на одной волне – вот залог успешного выступления и синхронности, причем важна не только техника, но и умение слышать музыку. Валерия Волосач:

Из года в год становится тяжелее и тяжелее, так как элементы усложняются. Нужно уметь преодолевать эти трудности. Перед соревнованиями, как правило, вся команда собирается на сборы, тренировки проходят два раза в день, утром и вечером. Иногда есть сейчас «сухая» тренировка – это просчет программы под музыку на суше, где девушки учатся слушать музыку, считать, оттачивать ритм, синхронность и потом переносить это все на воду.