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«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт

10 августа 2023 18:56
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Пара точных ударов и ритм тренировки задан. Сюжет о тех, кому и целого Минского моря мало. Как белорусским «русалкам» удается виртуозно кружиться на водной глади? Узнали об искусстве синхронного плавания.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-4

Зрелищный вид спорта, от которого захватывает дух. Синхронное плавание развивается в Беларуси с 1982 года. Именно тогда в Минске была открыта первая детско-юношеская школа. Прошло много лет, но спортсмены до сих пор удивляют зрителей своим мастерством.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-7

Наталья Коблова, старший тренер отделения синхронного плавания Минской СДЮШОР № 1 БФСО Динамо:
В синхронном плавании выполняют программы произвольные в сольном выступлении девочки, в дуэтах, в комбинированных группах, акробатических группах. Есть также и мужское синхронное плавание. Оно представлено в виде соло и в дуэтных композициях. Начинается этот путь с маленького возраста, когда дети приходят к своим тренерам в 6-7 лет.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-10

Юные ныряльщики еще со школьной скамьи знают, как найти общий язык с водой. Знакомятся с элементами гимнастики, акробатики и разучивают основы хореографии.

Наталья Коблова:
Именно в нашем виде спорта гармонично можно дать развитие ребенку. Если говорить просто о занятиях синхронным плаванием, то, если нет противопоказаний медицинских, может заниматься плаванием любой человек. Есть любительские группы и взрослых людей. Это всегда интересно, весело, синхронное плавание это всегда многообразие упражнений.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-13

Валерия Волосач, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:
Во-первых, это стремление, как и в любом виде спорта, побеждать, стремление чему-то учиться. Здесь очень важна гибкость, хорошая растяжка, осанка, что очень классно для девочек. Очень здорово, когда у девушки прямая красивая спина, осанка это всегда заметно. Также хорошо тренируется выносливость, силовые показатели.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-16

Синхронистки работают в воде, над водой и под водой. Каждое их выступление – словно произведение искусства.

Наталья Коблова:
Есть разделение по времени, по сложности, насыщенности программ. С этого года в синхронном плавании введены новые правила соревнований, они усложнились в разы. Очень большое внимание сейчас уделяется сложности произвольных программ, синхронности это отдельный вид судейства стал и художественному впечатлению. Если раньше это оценивалось в одну оценку, сейчас разделилось – три оценки. Более досконально подошли к просмотру и выявлению лучшего спортсмена на старте.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-19

Блестящие результаты – заслуга не только талантливых спортсменок, но и всего тренерского состава.

Наталья Коблова:
Мы, наверное, самые универсальные тренеры во всех видах спорта, которые умеют все. Мы ставим программы, подготавливаем их и по общей физической подготовке, и по плавательной подготовке, то есть очень разнопланово. Обязательно тренировка на суше, в зале. Она подготавливает ребенка к более эффективным занятиям в воде.

Сила духа и выносливость помогают достигать высоких результатов. Эти хрупкие девушки давно покорили водную стихию и приняли участие в соревнованиях разных масштабов: от первенства в нашей стране до чемпионатов мира и Европы.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-22

Познакомьтесь, Валерия Волосач – мастер спорта международного класса.

Валерия Волосач:
Родители узнали про этот вид спорта, узнали, что там тоже важна растяжка, и она у меня уже была, поэтому решили отдать туда. В целом, когда я увидела этот вид спорта, меня заворожило то, что девочки делали в воде. Это было очень красиво и интересно. Что-то новое для меня, так как я увидела вверх торчащие ноги из воды, было интересно попробовать. Занимаюсь я уже довольно долго около 16 лет.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-25

А вот и еще одна талантливая спортсменка – Маргарита Кирилюк. В синхронное плавание девушка влюбилась еще в раннем детстве, когда увидела выступление сборной на летней Олимпиаде 2012-го.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-28

Маргарита Кирилюк, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:
Мы включаем телевизор выступление русской командой, очень красивая программа, сложная. Моим родителям и бабушке очень понравилось. Они впечатлились, решили попробовать отдать меня в синхронное плавание, так как до этого я занималась народными танцами. Мне очень не нравилось туда ходить. Спорт интересный, потому что сначала ты учишься плавать, потом ты учишь какие-то новые элементы. Сначала детки просто учатся лежать на воде самое простое исходное положение. Зачем они переворачиваются вниз головой? Это само по себе очень интересно, потому что вниз головой все совершенно по-другому.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-31

Быть с партнером на одной волне – вот залог успешного выступления и синхронности, причем важна не только техника, но и умение слышать музыку.

Валерия Волосач:
Из года в год становится тяжелее и тяжелее, так как элементы усложняются. Нужно уметь преодолевать эти трудности. Перед соревнованиями, как правило, вся команда собирается на сборы, тренировки проходят два раза в день, утром и вечером. Иногда есть сейчас «сухая» тренировка это просчет программы под музыку на суше, где девушки учатся слушать музыку, считать, оттачивать ритм, синхронность и потом переносить это все на воду.

«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт-34

Маргарита Кирилюк:
Идет задержка дыхания и так всю программу. Это очень тяжело. Я помню, первая награда была это второй мой год занятий синхронным плаванием. Это было в Бресте, тогда я заняла первое место по обязательной программе. Для меня это был большой рывок. С группой, конечно, сложнее, потому что вокруг тебя еще семь человек, а не один. Наверное, в 15-16 это тот возраст, когда очень хочется бросить все. Но лучше держаться и перетерпеть это время и дальше все будет хорошо.

Несмотря на все трудности, спортсменки идут к заветной мечте и, подобно русалкам, продолжают творить настоящие чудеса на воде.

# Синхронное плавание # общество # Вероника Макаревич # Валерия Волосач # Маргарита Кирилюк # Фотофакт

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