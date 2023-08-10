«Здорово, когда у девушки прямая красивая спина». Узнали у синхронисток, почему они выбрали именно этот спорт

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Пара точных ударов – и ритм тренировки задан. Сюжет о тех, кому и целого Минского моря мало. Как белорусским «русалкам» удается виртуозно кружиться на водной глади? Узнали об искусстве синхронного плавания.
Зрелищный вид спорта, от которого захватывает дух. Синхронное плавание развивается в Беларуси с 1982 года. Именно тогда в Минске была открыта первая детско-юношеская школа. Прошло много лет, но спортсмены до сих пор удивляют зрителей своим мастерством.
Наталья Коблова, старший тренер отделения синхронного плавания Минской СДЮШОР № 1 БФСО Динамо:
В синхронном плавании выполняют программы произвольные в сольном выступлении девочки, в дуэтах, в комбинированных группах, акробатических группах. Есть также и мужское синхронное плавание. Оно представлено в виде соло и в дуэтных композициях. Начинается этот путь с маленького возраста, когда дети приходят к своим тренерам в 6-7 лет.
Юные ныряльщики еще со школьной скамьи знают, как найти общий язык с водой. Знакомятся с элементами гимнастики, акробатики и разучивают основы хореографии.
Наталья Коблова:
Именно в нашем виде спорта гармонично можно дать развитие ребенку. Если говорить просто о занятиях синхронным плаванием, то, если нет противопоказаний медицинских, может заниматься плаванием любой человек. Есть любительские группы и взрослых людей. Это всегда интересно, весело, синхронное плавание – это всегда многообразие упражнений.
Валерия Волосач, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:
Во-первых, это стремление, как и в любом виде спорта, побеждать, стремление чему-то учиться. Здесь очень важна гибкость, хорошая растяжка, осанка, что очень классно для девочек. Очень здорово, когда у девушки прямая красивая спина, осанка – это всегда заметно. Также хорошо тренируется выносливость, силовые показатели.
Синхронистки работают в воде, над водой и под водой. Каждое их выступление – словно произведение искусства.
Наталья Коблова:
Есть разделение по времени, по сложности, насыщенности программ. С этого года в синхронном плавании введены новые правила соревнований, они усложнились в разы. Очень большое внимание сейчас уделяется сложности произвольных программ, синхронности – это отдельный вид судейства стал – и художественному впечатлению. Если раньше это оценивалось в одну оценку, сейчас разделилось – три оценки. Более досконально подошли к просмотру и выявлению лучшего спортсмена на старте.
Блестящие результаты – заслуга не только талантливых спортсменок, но и всего тренерского состава.
Наталья Коблова:
Мы, наверное, самые универсальные тренеры во всех видах спорта, которые умеют все. Мы ставим программы, подготавливаем их и по общей физической подготовке, и по плавательной подготовке, то есть очень разнопланово. Обязательно тренировка на суше, в зале. Она подготавливает ребенка к более эффективным занятиям в воде.
Сила духа и выносливость помогают достигать высоких результатов. Эти хрупкие девушки давно покорили водную стихию и приняли участие в соревнованиях разных масштабов: от первенства в нашей стране до чемпионатов мира и Европы.
Познакомьтесь, Валерия Волосач – мастер спорта международного класса.
Валерия Волосач:
Родители узнали про этот вид спорта, узнали, что там тоже важна растяжка, и она у меня уже была, поэтому решили отдать туда. В целом, когда я увидела этот вид спорта, меня заворожило то, что девочки делали в воде. Это было очень красиво и интересно. Что-то новое для меня, так как я увидела вверх торчащие ноги из воды, было интересно попробовать. Занимаюсь я уже довольно долго – около 16 лет.
А вот и еще одна талантливая спортсменка – Маргарита Кирилюк. В синхронное плавание девушка влюбилась еще в раннем детстве, когда увидела выступление сборной на летней Олимпиаде 2012-го.
Маргарита Кирилюк, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:
Мы включаем телевизор – выступление русской командой, очень красивая программа, сложная. Моим родителям и бабушке очень понравилось. Они впечатлились, решили попробовать отдать меня в синхронное плавание, так как до этого я занималась народными танцами. Мне очень не нравилось туда ходить. Спорт интересный, потому что сначала ты учишься плавать, потом ты учишь какие-то новые элементы. Сначала детки просто учатся лежать на воде – самое простое исходное положение. Зачем они переворачиваются вниз головой? Это само по себе очень интересно, потому что вниз головой все совершенно по-другому.
Быть с партнером на одной волне – вот залог успешного выступления и синхронности, причем важна не только техника, но и умение слышать музыку.
Валерия Волосач:
Из года в год становится тяжелее и тяжелее, так как элементы усложняются. Нужно уметь преодолевать эти трудности. Перед соревнованиями, как правило, вся команда собирается на сборы, тренировки проходят два раза в день, утром и вечером. Иногда есть сейчас «сухая» тренировка – это просчет программы под музыку на суше, где девушки учатся слушать музыку, считать, оттачивать ритм, синхронность и потом переносить это все на воду.
Маргарита Кирилюк:
Идет задержка дыхания – и так всю программу. Это очень тяжело. Я помню, первая награда была – это второй мой год занятий синхронным плаванием. Это было в Бресте, тогда я заняла первое место по обязательной программе. Для меня это был большой рывок. С группой, конечно, сложнее, потому что вокруг тебя еще семь человек, а не один. Наверное, в 15-16 – это тот возраст, когда очень хочется бросить все. Но лучше держаться и перетерпеть это время – и дальше все будет хорошо.
Несмотря на все трудности, спортсменки идут к заветной мечте и, подобно русалкам, продолжают творить настоящие чудеса на воде.