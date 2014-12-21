Зачем белорусы скупают по 5 телевизоров и к чему это уже привело

Новости Беларуси. Ценники на продукты, одежду, обувь и другие товары народного потребления в Беларуси должны «стоять» как минимум до 15 января. Правительство ежедневно отслеживает ситуацию на рынке. Перед руководителями отечественных производств стоит задача увеличить поставки товаров в розницу. Министерству торговли, Белкоопсоюзу, облисполкомам и Мингорисполкому не допускать роста цен. Включая Интернет-торговлю.

2009 год. Резкий рост доллара подкинул работы так называемым «валютчикам». Профессиональные менялы, а также любители потирают руки и берутся за былое. В это же время белорусы выворачивают накопления из чулков да из-под подушек.

А это уже 2011 год: набеги на обменные пункты, дикие закупки. Бронь на холодильник, как помните, была едва ли не по очереди. И не важно, что все углы в кухне уже ими же и заставлены.

В обоих случаях через некоторое время курс выходил из крутого пике, экономика благодаря действенным механизмам управления вновь выруливала. Цены и зарплаты стабилизировались, товары стояли на своих местах, а валюта появилась в свободном доступе. И если разобраться, то грабли во всех случаях одинаковы. Но мимо них никак не пройти.

Наташа_Петрова, интернет-пользователь:

Зачем людям столько телевизоров и стиральных машин?!! Есть их что ли будут?!!! Раз сметают все, значит есть за что. А еще говорят, что мы плохо живем. Не один иностранец не пойдет покупать пятый телевизор, только потому, что завтра он подорожает. Если бы люди не побежали скупать все, так и цены бы не подняли. А так есть спрос, значит можно продать дороже. Сами же это все и провоцируют, потом ноют. Ну и народ у нас.

Mariahod, интернет-пользователь:

Куда белорусы дели те холодильники и телевизоры, которые скупили совсем недавно аж по три штуки на лицо?

2014 год. Теперь на закупки «принято» ездить в Россию. Ведь именно туда сейчас выгодно вывозить доллары. Вот только белорусы начинают доставлять ряд проблем банкам, вынося рублевые депозиты и скупая всю валюту. Вот и парадоксальность ситуации, а реальных оснований для паники, получается, и нет.

А между прочим, братья-россияне за пополнение валютных корзин едва не объявляют благодарность белорусам. Вот цитаты пользователей российских социальных сетей.

Портал «Forum.smolensk.ws» (Россия)

nikola12121981, интернет-пользователь:

Белорусы тянут все. Даже битье на эвакуаторах. Сейчас машину на учет проблемно поставить.

Вчерашний субботний вечер. После введения 30-процентного сбора на покупку валюты белорусы перепрофилировались и решили вкладываться опять-таки по-бытовому. Невероятное повышение цен, что называется, у всех на устах.

Минчанка:

Вообще народ не понимаю. Ну, неужели можно покупать десятый холодильник или 11-ую СВЧ. Я покупаю по необходимости.

iktomy, интернет-пользователь:

А я хотел телик себе новый на НГ купить. Теперь из-за хапунов придется купить бинокль, если не разобрали, и смотреть в соседнем доме

alena1976_05, интернет-пользователь:

Ну, что за народ. Сами себе создали проблемы и панику на ровном месте. Стадом шли в обменники, зачем? В России обвал, но там все спокойно, никто не паникует и не штурмует обменники. А мы, как всегда, слышим звон, да не знаем, где он. Ой, нет слов. Люди, когда вы вразумитесь?

Ажиотаж, вышедший из социальных сетей, переместился в торговые. Затовариваются кто на что горазд.

Минчанка:

Вижу, полки пустые вот там есть. Это глупо, потому что это не очень удачное вложение денег – покупать 4 холодильника или 2 плиты. Правильно говорит президент, что впереди Новый год, Рождество. Подумайте про это, нежели стоять в обменниках или что-то покупать впрок.

Мы уже сегодня сходили в пустой закрытый магазин. Приехали в открытый.

А вот некоторые покупатели вообще в недоразумении. Девушка ждала субботнего шоппинга, чтобы купить подарок маме.

Минчане:

Выбираю только подарок маме. Только потому, что это случилось, я не могу выбрать нормальный, который хотела. Его просто здесь нет.

Я думаю, что все будет хорошо. Лишняя паника напрасная. Цены вполне демократичные. Я думаю, так рынок быстро среагировать не может.

А эту картину мы наблюдали утром 21 декабря. Еще за полчаса до открытия магазина бытовой техники покупатели разминались у входа.

К открытию подъехал фургон с пополнением. Среди выгруженного товара была замечена продукция белорусских предприятий. Однако в магазине покупатели надолго не задерживались. Выходили несколько минут спустя с явным недовольствием.

Полки в секции телевизоров словно перед генеральной уборкой. Явные пробелы и в других отделах.

Минчанка:

Бабушка хочет купить телевизор, чтобы не покупать приставку, а все разнесли. Удивлена. А за телевизорами ходила уже две недели, но не понимала, что брать, пока внук из больницы не выписался. Цены выросли? Нет. С 18-го вообще три дня скидки. У меня бесплатный проезд, мое хобби – кататься и присматриваться. Цены не повысились.

Эта пенсионерка заметить рост цен и не могла. Ведь Правительство нашло управу на тех, кто на валютных нововведениях и разницах собирался нагреть руки.

Премьер-министр подписал постановление, согласно которому в стране вводится мораторий на рост цен, то есть они должны остаться на прежнем уровне.

Игорь Ляшенко, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:

30-процентный сбор не распространяется на закупки нефти. Соответственно, цены на нефтепродукты остаются на том же уровне, который мы сегодня видим.

Водители:

Заправлялся два дня назад. Та же самая цена была.

Пожалуйста, чек за 13 декабря. Точно такая же цена довольно давно.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Пресекать будем как и пресекаем на сегодняшний день – очень жестко, в соответствии с теми полномочиями, которые предоставлены Министерству торговли Президентом Республики Беларусь. Повышения цен быть не должно. Если кто-то хочет баловаться, шутить, ради бога. Он может потерять товарооборот, потерять прибыль.

Если государственные магазины и не помышляли о вариациях цен, то некоторые частники воспользовались положением. И, что называется, начали бить по больному сознанию потребителей. Впрочем, желающих нажиться в сложных ситуациях всегда хватало.

Минчанка:

Начинала жить в лаптях, а сейчас, видите, одета, обута. Я боюсь этой валюты, я ее не понимаю. Я только «белочки» знаю. Меня можно обкрутить как хочешь. Тут действует свой аппарат шантажистов.

Алена_Калинина, интернет-пользователь:

Да что с новыми поставками!!!! Акция была минус 30%, а про покупке от 1 млн – минус 50%. Вчера еще все ценники со скидками поснимали, да так «умело», что куски от цветных скидочных ценников остались. Пальто для девочки стоило 270 тысяч, а уже – 490.

Alekc-88, интернет-пользователь:

Еще нужно закрыть Интернет-магазин. Цены подняли в 2 раза. Вчера мне они мне предлагали купить за доллары, зажрались торгаши.

Лявон, интернет-пользователь:

Не успел до подорожания купить теще пылесос. Стоил до подорожания 1.099.000. Захожу – конец света: уже 1.951.000. Я все понимаю, но не в два раза же.

Иван, интернет-пользователь:

У меня такая же проблема с магазином. 18-го разместила заказ, а 19-го они сказали: «Или берите по новым ценам, или мы заказ аннулируем». В итоге просто взяли и аннулировали.

Glebasus, интернет-пользователь:

Мне вот интересно, что думали наши ИПэшники, когда на товар, привезенный из-за бугра, при ценнике за бакс в 12000 поставили ценник в 16000 за бакс? Вы вообще адекватные или жлобству нет придела?

Тутэйшы_87, интернет-пользователь:

19 декабря после 19:00 сотрудники магазина вывесили объявление, что по техническим причинам магазин временно не работает, но продолжали пускать в магазин только «своих». Остальным говорили, что у них якобы кассы не работают. Те, кто прорвался до 19:00, выходя, говорили, что их товар выбивали через кассу. На требование дать жалобную книгу охрана закрыла входную дверь, а тех, кто еще оставался в магазине, выпускали через черный вход.

Стэп, интернет-пользователь:

Ну, не знаю. Магазин закрыт и продавцы переклеивают ценники. Видно через стекло. И не парятся

Эти магазины – настоящие торговые камикадзе. Ведь сейчас рынок на контроле. И вполне вероятно, что в тех торговых точках, где еще вчера добавляли нули на ценники, сегодня возвращают цифры на свои места. В противном случае после закрытия магазина касса и вовсе, как говорится, станет.

Но больше всех валютный рынок взбудоражил Интернет-продавцов. Буквально за час они умудрились поднять цены вдвое. А некоторые Интернет-магазины разместили объявления.

Мы решили сделать свою контрольную закупку. Узнаем, по какому курсу живут и работают некоторые интернет-продавцы.

А вот на одном из столичных рынков все в штатном режиме. Покупатели говорят: цены даже ниже, чем на прошлой неделе. Предприниматели переоценку не проводили.

В столичных универмагах запланированные предновогодние распродажи тоже никто не отменял.

Минчанин:

Каждый год перед Новым годом такая паника. Если, допустим, взять «черную» пятницу. Но она у нас немножко попозже. Буквально за 3-4 дня, может быть, это все устаканится.

Очевидно, что ажиотаж уже идет на спад. Но парадоксальная ситуация уже нашла свое продолжение в Интернет-демотиваторах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.