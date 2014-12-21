Новости Беларуси. Белорусские магазины не будут поднимать цены и не отменят предновогодние акции. Так, в торговой сети Минска благодаря скидкам и распродажам для покупателей удалось создать привлекательные цены на товары. Что и где в эти дни можно купить с выгодой?

Красная цена как большой подарочный красный бант так и манит в канун Рождества и Нового года. Этакий ощутимый сюрприз в кошельке от Деда Мороза.

В этом месяце только в Минске более 250 распродаж со снижением розничных цен. Ведущие торговые центры столицы предлагают скидки на продовольственные товары 7%, на непродовольственные – от 15% до 50%.

Покупатели:

Очень хорошая возможность накануне Нового года, чтобы всем членам семьи где-то сэкономить, но было очень приятно.

Это активирует наше население, особенно в такую пасмурную погоду.

Дегустация продукции собственного производства, ярмарки с широким ассортиментом и новогодние рекламные мероприятия. Праздник во всех отделах столичных магазинов.

Совсем скоро вот эти серьги отразятся в бокале с шампанским, а в этом костюме мужчина, возможно, закружится в новогоднем вальсе.

Покупатели:

Вот, костюмчик выбрал, с шерстью. Цена хорошая и качество.

Дочери электрочайник.

Купим холодильник новый. Все-таки 18%.

Скидки есть, ощутили. Очень приятно, что к Новому году есть такой подарок для себя.

Скидки на электронику и бытовую технику, мебель, посуду и текстиль, косметику, парфюмерию и даже канцтовары. Радует и широта и полнота ассортимента. Уровень цен, кстати, остался без изменений, перебоев с поставками тоже нет. Подарков к Рождеству и Новому году хватит всем.

Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли универмага:

В течение всего декабря универмаги проводят совместные акции, совместно с предприятиями промышленности. Скидки доходят до 35%. Перебоев в том числе с поставкой крупногабаритной бытовой техники у нас нет. Наши предприятия работают оперативно, оперативно принимают наши заявки. Уровень цен остался без изменений по состоянию на 18 декабря 2014 года.

«Ночь перед Рождеством» пройдет 24 декабря в одном из крупных столичных универмагов. Купить подарок можно будет до 23 часов. А 28 декабря в торговых центрах столицы пройдет единый день скидок.

К тому же поднимать настроение вплоть до Нового года и Рождества в торговых залах будут и сказочные персонажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.