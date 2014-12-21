В Бресте «зажгли» главную елку области и провели парад Дедов Морозов и Снегурочек

Новости Беларуси. Более 6 тысяч разноцветных огней. В Бресте «зажгли» главную елку области. На центральной площади прошло грандиозное новогоднее шоу: Деды Морозы на велосипедах и роликах, колядные представления, песни, и пляски.

Главную областную красавицу «зажгли» в присутствии сотни горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Я уверен, что следующий год, несмотря ни на что, будет хорошим годом для нашего города. Вот почему мы активно украшаем наш город, готовим его к новогодним праздникам, подсвечиваем здания, подсвечиваем площади и продолжаем эту работу. Хочу пожелать всем брестчанам прежде всего счастья, а нашему городу, все вместе, громкое «Ура!»

Сюрпризом стал парад Дедов Морозов и Снегурочек – на площади появилось сразу несколько сотен любимых сказочных персонажей.