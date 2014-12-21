Борисовские электрические сети: как работает одна из самых крупных энергослужб в стране?

Новости Беларуси. Они делают нашу жизнь светлее в прямом смысле этого слова. Профессиональный праздник энергетики страны отмечают 22 декабря - в самый короткий день года, когда их труд особенно необходим. Об одной из важнейших отраслей экономики Минщины и профессионалах, которыми гордится вся страна, в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

Директор Борисовских электросетей Николай Беспалько свой рабочий день начал с приятной миссии: на подписи у руководителя грамоты лучшим специалистам. В 2013 году Николай Максимович и сам стал «Человеком года» Минской области. В отечественной энергетике работает 34 года. Начинал мастером и уже 12 лет возглавляет районную энергослужбу - одну из самых крупных в стране. Зона ответственности борисовских энергетиков 15 тысяч километров сетей разной мощности.