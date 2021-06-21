Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

Новости Германии. Канцлер Германии выступила с обращением по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей речи Ангела Меркель отметила, что 22 июня – это повод для стыда немцев. Германия признаёт свою ответственность за преступления нацистов.