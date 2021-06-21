Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

Новости Германии. Канцлер Германии выступила с обращением по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Канцлер Германии выступила с обращением по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей речи Ангела Меркель отметила, что 22 июня – это повод для стыда немцев. Германия признаёт свою ответственность за преступления нацистов.
Видео выступления было опубликовало в одной из соцсетей. Немецкие пользователи высказали негодование словами Ангелы Меркель и призвали не напоминать молодому поколению о чувстве вины. Канцлера призвали заниматься сохранением памяти о Великой Отечественной войне, а не культивировать чувство стыда.