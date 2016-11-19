Зачем астронавтам игрушки и когда на МКС появится флаг Беларуси: Олег Новицкий отправился в космос

Кто помнит советские времена (а большинство взрослых зрителей помнят, наверное, и вспомнят, о чем я скажу сейчас): первые полосы центральных газет («Правда» или «Известия») с портретами и краткими биографиями уникальных людей. И заголовки были звучные: «Величайшая победа нашего строя…», «Весь мир восхищен!...», «Слава героям космоса!» Понимаете, о чем речь? Все это происходило в день запуска первого человека на орбиту, первой женщины-космонавта, первого международного экипажа (по нарастающей все это шло) и даже во время очередного запуска космического корабля.

Сегодня не столь удивляет такое событие. 120 космонавтов в активе СССР и России. А в США – в три раза больше, оказывается. А всего в мировой истории за 550 перевалило количество людей, покидавших планету и повидавших Планету из космоса. В этом списке трое белорусов. Климук, Коваленок и теперь действующий герой космоса – Новицкий. Уроженец Червеня Олег Новицкий – командир экипажа, в который входят американка, французский астронавт и белорусский флаг, который Олег Новицкий взял с собой на борт. И вместе они отправились в космос в ночь с четверга на пятницу. За стартом следили многие люди. И далекие, и близкие, конечно, и наш корреспондент Алена Сырова.

Старт новейшего ракетоносителя «Союз МС-03» с экипажем на борту сторонние наблюдатели ждут под аккомпанемент тишины казахской пустыни, родные – под биение своего собственного сердца, а экипаж космического корабля, в дань уважения к командиру белорусу Олегу Новицкому, слушал незабвенную «Беловежскую пущу».

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Уже знаю, что такое старт, что это такое, когда отваливаются ступени, а в голове же прокрутится намного больше.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

Мы видели все время корабль, видели все, что происходит внутри, мы видели ее старт. Такое внутреннее напряжение, как камень.

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Всю ночь по улице проходила. Потому что тяжело.

А в том самом небе вместе с ее сыном француз Тома Песке и американка Пегги Уитсон.

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Приятная такая женщина. Вообще, экипаж настолько понравился.

Неземная командировка продлится 180 дней.

Точно такой же, только в 10 раз больше, ракетоноситель доставит завтра команду Олега Новицкого, именуемую «Казбеками», на Международную космическую станцию. Французский член экипажа взял с собой с Земли кусочек метеорита с Марса, а наш соотечественник уже во второй раз взял в космос белорусский флаг.

В адрес членов космической экспедиции поступали десятки напутствий. Удачного полета Олегу Новицкому пожелал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Четыре года назад третий белорусский космонавт уже глядел на мир сквозь иллюминатор с 400-километровой высоты

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Очень красивая планета, но маленькая. Я сама видела, через иллюминатор показывали. Крошечный шарик.

Сразу же по возвращению Олег начал подготовку к новой экспедиции. А вместе с ним с особым трепетом отсчет до нового визита на орбиту начали и самые близкие женщины – мама в Червене, супруга и дочери – в Подмосковье.

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Свечечку за здравие. За здравие всего экипажа, потому что иностранцы – у них тоже есть мамы. И я думаю, что там тоже где-то кто-то слово и за моего сына замолвит. И я тоже.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

Он нам сделал подвески в виде эмблемы. Мы в прошлый раз носили все полгода эти подвески с дочкой. В этот раз в день проводов, 1 ноября, их надели. Будем до мая их носить. Можно сказать, тоже какая-то традиция родилась. Мы на «Байконур» отправили в первый раз майку. Правда, нас тогда двое там было на фотографии. Теперь нас трое.

Независимо от географического местоположения, у семьи, близких и знакомых Олега Новицкого во время его командировок есть одна общая традиция – чаще и внимательнее вглядываться в небо.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

Где-то минуту-полторы видно МКС, когда она пролетает. И в это время можно представить, фантазировать все, что угодно. Точка маленькая, как фасолинка. И пока она движется, можно представлять, что муж делает в этот момент. Или эксперимент, или разговаривает с Землей, или обедает, ужинает. Можно как-то что-то себе представлять.

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Я часто видела космическую станцию на территории Звездного городка. Мы только ручкой помашем – что нам остается?

К слову, полгода назад командир экипажа «Союз МС-03» стал папой во второй раз. А это значит, что на одно ждущее Олега Новицкого домой сердечко стало больше. Маленькая Рита не произнесла пока первого слова, но супруга космонавта обещает, что несмотря на расстояние между ними, Олег все увидит и даже услышит сам.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

Хорошо, что сейчас есть такие средства связи, что можно и видео, и фото отправлять. Я ему уже записала видео, как дочка без него себя вела. На почту сбросила несколько фотографий. И когда он прилетит на МКС, когда у него будет Интернет, сможет посмотреть фотографии.

Хоть и проводят среди космонавтов гастрономические дегустации, и блюда могут не повторяться в течении 16 дней, но скучают в небе и по еде домашней, и по напиткам земным.

Вести с земли в невесомости приобретают особую ценность.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

У нас все родственники и друзья написали письма, стопочка получилась, мы ее положили в крайнюю посылку. Отдали эту посылку сотрудникам, которые с ней будут дальше работать. Муж говорит, что когда получает письма, не читает все сразу, а растягивает удовольствие. В день читает по одному письму.

По сложившейся традиции в экспедиции отправляются и мягкие игрушки-талисманы. Кроме эстетического них есть еще и вполне практическое назначение – это индикатор невесомости и такое нужное и важное в холодном космосе напоминание о том, что на земле ждут.

Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого:

Голос услышишь – и то хорошо. Там же не надо разговаривать, хотя бы голос услышать. Потрогать не можем, так хоть к экрану подойдем, обнимемся.

Юлия Новицкая, супруга Олега Новицкого:

Пусть он знает, что наша любовь должна его поддерживать. Мы его ждем точно в срок. Дома все будет хорошо. Пусть он не переживает. Пусть спокойно работает.