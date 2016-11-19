«Если любишь свое дело, в любом городе будет хорошо»: как живут Шклов и Береза и почему жители оттуда не стремятся уезжать

Не только малая родина Президента хорошеет. В целом, районные города Беларуси переживают ренессанс. И «Дожинки», и Дни письменности, и серьезные экономические проекты, такие как строительство АЭС, например, дают поводы. А причина понятна – жизнь должна быть достойной не только в столице, чтобы завтра на периферийных скамейках не остались одни лишь старухи. И Беларусь, которой восхищаются российские журналисты, которые приезжали, и видавшие виды туристы, не ограничивалась минской кольцевой. Тему продолжит Илона Волынец.

Лучше главный режиссер в небольшом городе, чем всего лишь ассистент в мегаполисе. Поэтому с дипломом столичного вуза шкловчанка Вера Азаревич и вернулась на родину.

Вера Азаревич, режиссер народных праздников:

Я надеюсь, что я смогу войти в историю своего города, страны.

Вера проводит для нас небольшую экскурсию.

Вера Азаревич, режиссер народных праздников:

Это наш районный Дом культуры, здесь автостанция, новостройки. Под рукой, 5 минут – и ты в банке. Кафе, мир техники, магазины.

В общем, никакой суеты и пробок. А главное, все необходимое в шаговой доступности.

Численность населения Шклова – 16,5 тысяч человек. И при этом в городе есть свое телевидение. Мы решили заглянуть в гости к нашим коллегам.

Ребят мы застали как раз за подготовкой очередного выпуска новостей. Кстати, шкловские «Итоги» в этом году покорили «Телевершину» и стали лучшей информационной программой регионов.

Всего в телевизионной команде пять человек. Это они вместе с коммунальщиками чистят город от снега, затем спешат на заседание в горсовет, и без них уж точно не начнут ни один городской концерт. Ведущая, она же журналист – главный редактор и наверняка местная телезвезда. На вопрос «хотела б сменить место жительства» Любовь удивляется: «А смысл?»

Любовь Савельева, главный редактор редакции районного телевещания «Телекомпании Шклов»:

Город растет, город развивается. Мне не тесно здесь. Я себя комфортно чувствую и не готова ехать ни в Минск, ни в Могилев.

А на этот информповод в Шклове откликнулось не только местное ТВ, но и все республиканские телеканалы.

Андрей Малахов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Шкловского района:

Такая атмосфера, все новенькое. Все живут этой ареной.

Раннее утро, а эти малыши уже на ногах, а точнее на коньках. Желающих тренироваться оказалось больше, чем ожидали. Уже сформировано пять групп. Мальчишки стоят на коньках, считай, первый-второй раз. Они только учатся держать равновесие, часто падают, но с таким недетским энтузиазмом рвутся во взрослый хоккей.

Жители Школова:

Не ожидал, что такой большой лед будет.

Не ожидали, что сразу придем, а тут все готовое. Форма, амуниция, детей сразу надели. Они сами поняли, что заниматься значит заниматься серьезно.

Пока старший брат делает первые неуверенные шаги на льду, на трибуне сладко спит полугодовалый Мурат. Зато мама Людмила уже знает, как вырастить из сыновей настоящих мужчин.

Людмила Левкович:

Это наша спокойная старость, если ребенок будет успешным, удачливым, счастливым. Все, что нужно, все есть: бассейн, ледовая арена, футбольная площадка.

Арена еще как нужна и райцентру вроде Березы. Сегодня на площадке не только местная детвора, но и приезжие из больших городов, есть даже из Мурманска.

Елена вместе с мужем и детьми переехали в Березу из Гродно. И здесь, уверена бывшая спортсменка, вырастить сильного хоккеиста куда проще, чем в областном центре.

Елена Дубатовка, житель г. Береза:

К их услугам бассейн, спортивные залы – все, что душе угодно. Играй, занимайся, достигай – все возможно.

Современная спортивная база привлекает и столичных специалистов.

Вот уже 8 лет березовские команды тренирует минчанин Сергей Левицкий. Не раздумывая, перевез сюда семью, а не так давно дождался пополнения.

Сергей Левицкий, тренер детско-юношеской спортивной школы «Динамо-Береза»:

Здесь вся прелесть в том, что все в шаговой доступности – проживание, затраты на транспорт отпадают, мало очередей, нет нервяка. В Минске утром встаешь, в транспорт не залезть, пробки.

Оказывается, тихая размеренная жизнь провинциального города может измениться с появлением всего одного объекта. Так, к примеру, благодаря возведению АЭС Островец из поселка постепенно превращается в город. Сейчас здесь строят третий по счету микрорайон, детские сады и школы. А на этой неделе в будущем городе энергетиков открылась гостиница. В основе современного комплекса – турецкий капитал в 12 миллионов долларов.

Седат Игдеджи, глава Ассоциации турецкого делового сотрудничества:

Беларусь – очень стабильная страна, можно инвестировать. Инвестиционные гарантии здесь есть.

Всегда ухоженные и чистые – такой образ у всех небольших белорусских городов. И это не перестают отмечать иностранцы. Есть у нас одна добрая традиция. Каждый год один из населенных пунктов страны принимает «Дожинки». Это своеобразные смотрины, к которым готовятся целый год. На этот раз гостей встречал Логойск – обновленный и похорошевший. В городе отремонтировали дороги, благоустроили улицы, построили новый ЗАГС.

Смелей в небольших городах зашагал малый бизнес.

Он не то, чтобы придирается к каждой пылинке, но как руководитель строг. По-другому в сфере общепита и нельзя. Работать, развивать бизнес и получать прибыль реально и в небольшом городе. И здесь, рассказывает Руслан, как раз много плюсов: минимум затрат на транспортировку и рекламу, невысокая конкуренция.

Руслан Ерома, индивидуальный предприниматель, житель г. Береза:

Производство реально можно развивать в малых городах. У нас тоже есть небольшое производство помимо общепита. Производим хлебобулочные изделия.

Ее бизнес тоже расцвел не сразу. Как нет розы без шипов, так и своего дела – без проб и ошибок.

Оксана Грищенко, индивидуальный предприниматель, житель г. Шклов:

Мы даже с мужем ездили в Москву смотреть, как организован цветочный бизнес.

Идею поддержали мама и супруг. Вот и сегодня за прилавком трудится вся семья. А сервис налажен не хуже, чем в большом городе. Букеты любой сложности под заказ, причем доставка в любое время суток.

Оксана Грищенко, индивидуальный предприниматель, житель г. Шклов:

Если ты любишь свой город, свое дело, то в любом городе будет хорошо.

Мегаполис или небольшой город. Счастье вряд ли можно измерить километрами. И совсем не важно, как называется населенный пункт, когда действительно любишь свое дело.