Спустя 30 лет гомельчанин Павел Федорцов получил медаль «За отвагу» за службу в Афганистане

Новости Беларуси. Награда нашла героя 30 лет спустя. Гомельчанин Павел Федорцов получил заслуженную медаль «За отвагу». В середине 80-х белорус служил в спецназе ГРУ в Афганистане.

Еще во время службы он дважды представлялся к наградам – медали «За боевые заслуги» и ордену Красной Звезды.

Однако, до сих пор у разведчика не было ни одной из заслуженных наград. Частично восстановить справедливость помогли историки.

На поиски медали ушло 4 года.

13 месяцев, 2 недели и 2 дня – Павел Федорцов помнит каждую минуту проведённую на той войне. 42 боевых выхода, ранение, тиф, малярия, гепатит и десятки навсегда ушедших боевых товарищей. Однако, задание за которое разведчика представили к награде, было во всех смыслах удачным:

тогда все вернулись живыми.

Павел Федорцов, воин-интернационалист:

У них в пятницу выходной, а мы пошли с четверга на пятницу в ноч, и духи оставили только охрану, столько набрали оружия, что не могли вертушки увезти. Грузили и помогали, пехоте предложили, чтобы помогли вытащить оружие.

О своей медали сержант Федорцов знал ещё в Афганистане, однако, тогда главной наградой было возвращение домой.

Павел Федорцов:

Как сейчас помню. Сижу – Денищенков такой подходит, обнял, говорит: «Вот, Бульба, пройдёт 40 лет и придёт из военкомата бумага тебе – награда нашла героя». Ошибся на 10 лет.

Сегодня Павел Егорович в окружении тех, кто как никто другой понимает значимость этой награды:

разделить его радость со всей страны приехали боевые друзья.

Олег Белобородов, воин-интернационалист:

Всё бросили, со всеми поменялись. И, как это было возможно, приехали для того, чтобы встретится и поддержать. Мало ли человек сознание потеряет, упадёт в обморок от такого счастья. А мы тут рядом, всегда поддержим.

Найти, заслуженную награду ветерану помогли гомельские историки. Детективно-историческое расследование заняло почти 4 года.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Ответ пришёл из Москвы, что, к сожалению, нет документа, но дали подсказку, что направлены в Беларусь, и в конце концов нашли.

К слову, останавливаться на достигнутом в случае Павла Федорцова не приходится. Где-то в архивах лежат документы по крайней мере ещё на одну его медаль – «За боевые заслуги», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.