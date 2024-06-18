Зачатие естественным путем. Когда паре показано лечение бесплодия?

Поддержка материнства и детства – это национальный приоритет. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным семьям – это далеко не все бонусы от государства, которые помогают родителям растить и воспитывать детей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Естественно, кроме того, чтобы сделать ЭКО, надо пройти тщательное медицинское обследование. Оно касается обоих партнеров, мужчины и женщины. Пройти гормональные анализы, сделать перечень УЗИ. У нас есть постановление 124 Министерства здравоохранения 2019 года, там указан перечень показаний, противопоказаний и список обследования для программ ВРТ. Только на основании изучения медицинской документации при наличии показаний и отсутствии противопоказаний, проводится данный метод.

Алеся Лакина:

Через сколько после совместной жизни пара считается бесплодной? Какой-то срок должен пройти?

Светлана Волоханович:

Если пара в возрасте – женщине до 35 лет, можно ждать наступление зачатия естественным путем до одного год. Если женщина старше 35 лет, рекомендуется ждать более шести месяцев и сразу обращаться к репродуктологу. Не обязательно речь зайдет про ЭКО, но будет сделан ряд медицинских тестов. В первую очередь оценка овариального резерва, параметры спермограммы, состояния маточных труб.

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