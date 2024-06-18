В каком возрасте лучше делать ЭКО? Рассказала репродуктолог

Поддержка материнства и детства – это национальный приоритет. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным семьям – это далеко не все бонусы от государства, которые помогают родителям растить и воспитывать детей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Программу ЭКО надо делать в более молодом возрасте, потому что после 30, тем более после 35 лет эффективность этого лечения снижается. К сожалению, женщинам старшего репродуктивного возраста не всегда удается помочь.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

У вас есть статистика, сколько удачных?

Светлана Волоханович:

За время существования клиники («Эмбрио» работает с 2001 года) у нас родились более 15 тысяч детей.

Юрий Святокум:

В процентном отношении это можно как-то выразить от общих обращающихся?

Светлана Волоханович:

Вы имеете в виду на одну попытку ЭКО? Здесь зависит от возраста. Если мы делаем перенос эмбриона в возрасте до 35 лет, то в среднем до 50 % мы имеем успеха. Пять женщин беременеют, четыре, допустим, рожают. Есть небольшие репродуктивные потери, как при естественном зачатии. Если дальше, то шанс снижается. Если, допустим, обращается за программой ВРТ пациентка в возрасте 45 лет, то я говорю ей, что вероятность зачатия у нее собственными яйцеклетками не выше 5 %.

*На правах рекламы.