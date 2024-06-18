Обрести счастье материнства – как проходит процедура ЭКО?

Поддержка материнства и детства – это национальный приоритет. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным семьям – это далеко не все бонусы от государства, которые помогают родителям растить и воспитывать детей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Экстракорпоральное оплодотворение – это самый эффективный способ лечения бесплодия на сегодняшний момент. Суть этого метода в том, что встреча яйцеклетки и сперматозоида происходит вне человеческого организма, не в маточной трубе, а непосредственно в пробирке. Дальше эмбрион развивается несколько дней в инкубаторе (обычно от трех до пяти дней) и переносится в количестве один, два, максимум три эмбриона в матку женщине-реципиенту. Соответственно, если наступает беременность, развивается по тем же самым законам, что при естественном зачатии.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Светлана, все-таки существует очень много мифов, связанных с ЭКО или правды. Потому что недавно одна знаменитая актриса умерла. Все говорили, что это из-за того, что она сделала ЭКО, у нее развился рак. Это миф или реальность?

Светлана Волоханович:

Нет, это неправда. Этот метод не является экспериментальным, он существует с 1978 года. Состояние здоровья женщины, детей, которые родились после программы вспомогательных репродуктивных технологий, очень тщательно изучается. Программы не повышают риск онкологических заболеваний, зато позволяют женщинам и супружеским парам, которые сталкиваются с проблемами с бесплодием, рождением ребенка, обрести счастье долгожданного материнства.

*На правах рекламы.