Все виды вспомогательных репродуктивных технологий – какие услуги предлагает клиника «Эмбрио»?

Поддержка материнства и детства – это национальный приоритет. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным семьям – это далеко не все бонусы от государства, которые помогают родителям растить и воспитывать детей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Я работаю в центре вспомогательной репродукции «Эмбрио». Это высокоспециализированное медицинское учреждение, которое занимается как раз лечением бесплодия. Осуществляет все виды вспомогательных репродуктивных технологий, то есть это программа ЭКО с микроманипуляциями, при этом преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, донорские программы, программы суррогатного материнства, криоконсервация гамет, яйцеклеток, спермы, эмбрионов. Я рада сообщить, что в 2024 году центр переехал в новое современное здание, которое расположено в Минском районе – район деревни Тарасово. Я надеюсь, что новое высокотехнологичное оборудование, опыт и знания наших специалистов, то есть врачей-эмбриологов, многие из которых работают в клинике более 20 лет, помогут нашим пациентам достичь этой долгожданной беременности и в последующем родить здорового ребенка.

*На правах рекламы.