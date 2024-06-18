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Все виды вспомогательных репродуктивных технологий – какие услуги предлагает клиника «Эмбрио»?

18 июня 2024 20:03
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Поддержка материнства и детства – это национальный приоритет. Выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до трех лет, предоставление семейного капитала многодетным семьям – это далеко не все бонусы от государства, которые помогают родителям растить и воспитывать детей. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Расскажите подробнее про ваш центр репродукции.

Все виды вспомогательных репродуктивных технологий – какие услуги предлагает клиника «Эмбрио»?-1

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:
Я работаю в центре вспомогательной репродукции «Эмбрио». Это высокоспециализированное медицинское учреждение, которое занимается как раз лечением бесплодия. Осуществляет все виды вспомогательных репродуктивных технологий, то есть это программа ЭКО с микроманипуляциями, при этом преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, донорские программы, программы суррогатного материнства, криоконсервация гамет, яйцеклеток, спермы, эмбрионов. Я рада сообщить, что в 2024 году центр переехал в новое современное здание, которое расположено в Минском районе – район деревни Тарасово. Я надеюсь, что новое высокотехнологичное оборудование, опыт и знания наших специалистов, то есть врачей-эмбриологов, многие из которых работают в клинике более 20 лет, помогут нашим пациентам достичь этой долгожданной беременности и в последующем родить здорового ребенка.

*На правах рекламы.

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