Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?

В рейтинге стран, благоприятных для рождения детей, Беларусь поднялась на 25-е место среди 179 государств. По многим критериям – мы первые в СНГ.

Создана широкая система детских учреждений и медицинских центров мирового уровня, где помогают стать родителями супружеским парам, потерявшим надежду. С 2020 года в Беларуси есть возможность бесплатной попытки ЭКО. Это закреплено в соответствующем указе главы государства. Разрабатывают новые методики и технологии ведения беременности и родов в РНПЦ «Мать и дитя».