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Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?

10 июля 2024 16:05
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В рейтинге стран, благоприятных для рождения детей, Беларусь поднялась на 25-е место среди 179 государств. По многим критериям – мы первые в СНГ.

Создана широкая система детских учреждений и медицинских центров мирового уровня, где помогают стать родителями супружеским парам, потерявшим надежду. С 2020 года в Беларуси есть возможность бесплатной попытки ЭКО. Это закреплено в соответствующем указе главы государства. Разрабатывают новые методики и технологии ведения беременности и родов в РНПЦ «Мать и дитя».

Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?-1

У каждого ребенка должно быть счастливое детство. Эта мысль уже в самом начале президентства Лукашенко воплотится в масштабный благотворительный проект.

Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое главное желание, чтобы все дети Беларуси были здоровыми, умными, добрыми. Самое главное – счастливыми.

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«Наши дети». Впервые акция пройдет в 1995 году. Теплые воспоминания первой президентской елки до сих пор хранятся в семьях белорусов, приглашенных на мероприятие.

Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?-7

Маргарита Кундикова, воспитатель семейного детского дома:
Видела не просто праздник, но эту всю заботу, эту всю любовь. Это очень здорово, когда ребенок в независимости от статуса или от того, где он растет, в разных ситуациях получает поддержку от нашего государства.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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