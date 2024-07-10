Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи?
В рейтинге стран, благоприятных для рождения детей, Беларусь поднялась на 25-е место среди 179 государств. По многим критериям – мы первые в СНГ.
Создана широкая система детских учреждений и медицинских центров мирового уровня, где помогают стать родителями супружеским парам, потерявшим надежду. С 2020 года в Беларуси есть возможность бесплатной попытки ЭКО. Это закреплено в соответствующем указе главы государства. Разрабатывают новые методики и технологии ведения беременности и родов в РНПЦ «Мать и дитя».
У каждого ребенка должно быть счастливое детство. Эта мысль уже в самом начале президентства Лукашенко воплотится в масштабный благотворительный проект.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое главное желание, чтобы все дети Беларуси были здоровыми, умными, добрыми. Самое главное – счастливыми.
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«Наши дети». Впервые акция пройдет в 1995 году. Теплые воспоминания первой президентской елки до сих пор хранятся в семьях белорусов, приглашенных на мероприятие.
Маргарита Кундикова, воспитатель семейного детского дома:
Видела не просто праздник, но эту всю заботу, эту всю любовь. Это очень здорово, когда ребенок в независимости от статуса или от того, где он растет, в разных ситуациях получает поддержку от нашего государства.
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