Заболевание может появиться даже у 6-летнего ребёнка. Как вылечить акне?

Самая частая причина такого недуга – это генетическая предрасположенность. Однако стоит знать и о других факторах, которые способствуют появлению акне.

Татьяна Жуковская, врач-дерматовенеролог медицинского центра «Нордин»:

Акне – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое возникает в результате закупорки волосяных фолликулов кожным салом и отшелушившимся эпидермисом. Чаще всего мы находим там бактерии. Могут быть еще нарушения диеты, это тоже один из факторов возникновения акне.

Акне проявляется у 20 % новорожденных. Причина тому – гормональный криз или избыточная секреция тестостерона во внутриутробном периоде. К счастью, такие кожные проявления у малышей обычно проходят через несколько недель и не требуют лечения.

Татьяна Жуковская:

Чаще всего акне возникает на себорейных зонах – лицо, верхняя часть спины, груди, реже могут быть плечи. Клиническими проявлениями акне являются комедоны, папулы, пустулы в виде гнойников, результатом могут быть рубцы.