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Заболевание может появиться даже у 6-летнего ребёнка. Как вылечить акне?

22 августа 2023 11:53
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Вера Позняк, корреспондент:
Красота и здоровье кожи зависят от множества факторов. Акне – самое распространенное заболевание, которое поражает сальные железы.

Самая частая причина такого недуга – это генетическая предрасположенность. Однако стоит знать и о других факторах, которые способствуют появлению акне.

Заболевание может появиться даже у 6-летнего ребёнка. Как вылечить акне?-1

Татьяна Жуковская, врач-дерматовенеролог медицинского центра «Нордин»:
Акне – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое возникает в результате закупорки волосяных фолликулов кожным салом и отшелушившимся эпидермисом. Чаще всего мы находим там бактерии. Могут быть еще нарушения диеты, это тоже один из факторов возникновения акне.

Акне проявляется у 20 % новорожденных. Причина тому – гормональный криз или избыточная секреция тестостерона во внутриутробном периоде. К счастью, такие кожные проявления у малышей обычно проходят через несколько недель и не требуют лечения.

Татьяна Жуковская:
Чаще всего акне возникает на себорейных зонах – лицо, верхняя часть спины, груди, реже могут быть плечи. Клиническими проявлениями акне являются комедоны, папулы, пустулы в виде гнойников, результатом могут быть рубцы.

Заболевание может появиться даже у 6-летнего ребёнка. Как вылечить акне?-4

Акне классифицируют на юношеский и подростковый. Заболевание сильно помолодело и даже в возрасте 6 лет у ребенка могут появиться черные точки.

Татьяна Жуковская:
Акне – это воспалительный гнойный процесс, бактерии развиваются при высоком сахаре. Чем меньше человек употребляет сладкого, тем лучше будет его кожа, тем быстрее мы ему поможем.

Если вовремя не начать лечение и не ухаживать за кожей правильно, могут произойти большие атрофические осложнения кожи, исправлять которые уже придется хирургически.

Заболевание может появиться даже у 6-летнего ребёнка. Как вылечить акне?-7

Татьяна Жуковская:
Если обращаться на ранней стадии возникновения акне, мы можем это заболевание даже без лечебных средств остановить. Мы подбираем правильный уход. При раннем обращении мы можем восстановить кожу лечебной косметикой, которая восстановит выработку кожного сала, работу сальных желез. Не потребуются специальные средства наружно и системного действия.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Вера Позняк # Фотофакт

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