«У 90% старшеклассников есть признаки остеохондроза». Как укрепить мышцы спины у детей?

Остеохондроз все чаще встречается у детей в наше время. Это заболевание, которое становится проблемой по мере взросления ребенка.

Юрий Лихачевский, врач ортопед-травматолог:

Более чем у 90 % старшеклассников есть признаки остеохондроза шейного отдела позвоночника. Так вот эти рекомендации ортопедов по правильному сиденью направлены на создание нормального мышечного корсета, для перераспределения нагрузок на позвоночник. Когда ребенок сидит неровно, значительно устают мышцы спины. От этого возникает дискомфорт и внимание снижается. Юрий Лихачевский:

С этой точки зрения, мы рекомендуем подбирать мебель по росту ребенка, правила этих 90 градусов. Когда ребенок сидит 90 градусов в сгибании в коленном суставе, 90 градусов в тазобедренном суставе, руки свободно лежат на плоскости стола.

Во время длительного сидения лучше делать гимнастику, желательно раз в 40 минут. Это могут быть круговые движения из стороны в сторону. Кроме неправильной осанки, причиной искривления может стать синдром короткой ноги. Юрий Лихачевский:

По свежим литературным данным, 40-75 % людей имеют разную длину ног. Соответственно, когда мы имеем разную длину ног, мы имеем вторичный перекос таза и закономерную деформацию позвоночника. Существует способ в домашних условиях определить нарушение. Если посмотреть на ребенка сзади, то при разнице ягодичные складки будут асимметричны. Юрий Лихачевский:

При наличии легкого искривления позвоночника все равно мы, ортопеды, рекомендуем создание мышечного корсета. Ключевыми опасными моментами роста у девочек являются 11-13 лет, у мальчиков 12-14. Соответственно, к этому моменту роста надо подойти с хорошо развитыми мышцами спины.