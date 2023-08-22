Спасатели Беларуси поборолись за звание лучшего на Вирском карьере

Лучшие спасатели со всей страны собрались на Вирском карьере, чтобы посостязаться и узнать, кто же сильнейший. К слову, соревнование это ежегодное. И много конкурсантов – бывалые участники.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Принимало участие в наших соревнованиях 54 работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. При этом отрадно отметить, что два мастера спорта по плаванию и один мастер спорта международного класса.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС: Каждый год этапы и дистанции соревнований мы совершенствуем. Делаем сложными и продолжительными. Это в дальнейшем помогает ребятам легко выполнить свою работу при спасении человека.

В этом году для спасателей подготовили несколько этапов. Один из них – водный триатлон. Часть дистанции нужно проплыть вольным стилем без ласт, другую – в комплекте водолазного снаряжения, еще треть пути пройти с условным пострадавшим, а затем передать эстафету коллеге.

Артем Сидорейко, начальник дежурной смены ПАСО Брестского областного управления МЧС:

Нужно спасти в зоне бедствия пострадавших людей. Доставить на берег и отдать медицинской группе. Эти навыки полезны, так как мы достаем пострадавших из воды, под водой. Это совершенствует нас как спасателей, летом полезно в таких соревнованиях поучаствовать.

Еще одно испытание – спасти пострадавшего, который запутался под водой в рыболовных сетях. Также нужно уметь эвакуировать людей из затопленного в результате ДТП автомобиля.