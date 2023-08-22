Качество может повлиять на здоровье спины и осанку. Как выбрать портфель для школьника?

Вера Позняк, корреспондент:

Портфель – важный атрибут школьника. Как не прогадать с покупкой? Качество такого помощника может повлиять на здоровье спины и осанку вашего ребенка.

Хотелось, чтобы рюкзак у дочки был яркий, стойкий и для мороза, и для дождя, чтобы не порвался, потому что книжек будет много, мы будем носить пятерки, а для этого нужен прочный рюкзак.

Нам самое важное было, чтобы ручки были прочные, потому что дети носят много учебников, еще сменка, вода, завтраки. Обязательно, чтобы детям нравился. Функциональный, надежный и, конечно же, стильный! В учебное время такой школьный аксессуар зачастую превращается даже в компаньона для развлечений. Поэтому выбор портфеля – дело ответственное. На что же стоит обратить внимание?

Дарья Симанович, продавец:

У рюкзака должна быть крепкая ручка, чтобы ребенок мог в школе его повесить на крючок. Рюкзаки бывают из ткани, из полиэстера, что лучше всего выбирают, так как они не пропускают влагу. У некоторых рюкзаков есть дождевики. Стоит обращать внимание на отделения, их должно быть два, если это первоклассник, чтобы был равномерный вес. Также по бокам карманы, чтобы было удобно. Прорезиненное дно является одним из важных критериев при выборе рюкзака. Стоит обратить внимание на качество молний и замков на рюкзаке, а также на качество швов, чтобы рюкзак был прочный, не рвался при перекладывании учебников.

Вес портфеля с ежедневным набором книг и канцелярских принадлежностей не должен превышать 10 % от веса ребенка. Проконтролируйте этот параметр самостоятельно, чтобы не перегружать спину вашего чада. И если родители в первую очередь акцентируют внимание на удобство и вместительность, то школьники – на цвет и дизайн модели с любимыми героями. Дарья Симанович:

Девочкам нравятся более яркие рюкзаки с принтами. Мальчикам нравятся темные, однотонные. Каждой девочке нравятся украшения, всегда они выбирают рюкзаки с брелоками. Каждый день школьник нагружает спину килограммами книг. К сожалению, неправильно подобранный портфель может навредить здоровью ребенка.