Определились победители нового турнира по баскетболу 3x3

MVP турнира стали Ульяна Жукевич и Ярослав Гесть. В рамках закрытия соревнований состоялось чествование и стипендиатов Президентского спортивного клуба. Семь баскетболистов получили удостоверения и нагрудные знаки от ПСК за победу на международных играх «Дети Азии».

Чемпионами среди девушек стала команда Гродненской области, у парней пальма первенства досталась гомельчанам. На второй позиции дважды расположились воспитанники баскетбольного клуба «Минск». Замкнули топ-3 у ребят дружина Минской области, у девушек – Гомельской.

Иван Котовский, стипендиат Президентского спортивного клуба:

В первую очередь большая ответственность, понимание того, что нужно оправдывать, постоянно работать над собой. Впереди ответственные соревнования. Готовимся потихоньку, будем оправдывать. Свой значок обязательно повешу на спортивный костюм с гербом.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:

В этом сезоне совместно с Министерством спорта мы решили провести первые соревнования среди молодых спортсменов, именно в официальном статусе первенства Республики Беларусь. Был достаточно большой вызов перед областями, городами впервые собрать лучших спортсменов в этой дисциплине. Это будущее нашей национальной сборной и в классике, и в баскетболе 3х3. Мы надеемся здесь найти немножко таких звездочек.

В соревнованиях приняли участия восемь команд, данный старт является отборочным к молодежной баскетбольной лиге и III Играм стран СНГ.