Он стал народным – узнали, какие личные истории бойцов связаны с плакатом «Родина-мать зовёт»

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Смотрите проект СТВ «Символы Победы».

С плакатом «Родина-мать зовет» много связано личных историй бойцов Красной армии. Известны случаи, когда при отступлении, вынужденно оставляя населенный пункт, наши солдаты напоследок срывали плакаты с «мамой» и уносили с собой. В типографии военного времени даже выпустили специальный миниатюрный тираж «Родины-матери». Репродукции размером чуть меньше обычной почтовой открытки хранились у многих фронтовиков. Их носили в нагрудных карманах гимнастерок, рядом с фотографиями дорогих и любимых людей, рядом с партийным и комсомольским билетами.

Роза Тоидзе, невестка Ираклия Тоидзе:

Оно попало туда, как говорят, в нужное время и в нужное место. Это действительно. Мы потом очень много писем получали. Благодарили его за этот плакат. По-моему, с фронта какие-то письма приходили.