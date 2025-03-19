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Футболисты сборной Беларуси готовятся к товарищескому матчу против команды Таджикистана

19 марта 2025 17:56
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Национальная сборная Беларуси готовится к товарищескому матчу против команды Таджикистана. Первый поединок в нынешнем году пройдет 20 марта и будет показан в эфире нашего телеканала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты сборной Беларуси готовятся к товарищескому матчу против команды Таджикистана-1

Дружина под руководством главного тренера Карлоса Алоса уже провела несколько тренировок на Центральном республиканском стадионе в Душанбе.

Футболисты сборной Беларуси готовятся к товарищескому матчу против команды Таджикистана-3

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
У нас две цели. Первая цель – это, конечно, победить, независимо от того, какой статус у матча, товарищеский это матч или отборочный. Если мы говорим про национальную сборную, цель всегда одна – побеждать. 

С учетом нашего желания победить мы также хотим просмотреть в ходе матча как можно большее количество футболистов, чтобы составить представление перед нашим стартом в отборочном турнире этой осенью. 

Мы всегда стараемся вызывать тех игроков, которые составляют костяк национальной сборной, но также на некоторые позиции мы пробуем новых ребят. И, как я уже неоднократно говорил, двери в национальную сборную открыты для всех.

Противостояние сборных Беларуси и Таджикистана смотрите в эфире нашего телеканала. Начало прямой трансляции в 13 часов 55 минут.

# Футбол

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