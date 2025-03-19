Лучших работников жилищно-коммунального хозяйства наградили в Минске
Они в режиме нон-стоп несут службу на страже чистоты и порядка городов, обеспечивают комфорт и уют в наших домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в столице наградили лучших представителей отрасли.
В канун праздника в адрес заслуженных профессионалов и работников ЖКХ звучало много теплых слов и благодарностей.
Так, нагрудными знаками «За заслуги» и «Ганаровы работнiк жыллёва-камунальнай гаспадаркi» были награждены свыше 90 человек из всех областей страны. Это работники дорожных служб, зеленого строительства, коммунальной теплоэнергетики и водоканалов. Своих героев нашли и благодарности от премьер-министра Беларуси.
Александр Шуканов, начальник энергослужбы филиала «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал»:
Буквально за несколько дней обрадовали, сказали, что визит от министра. Получить такую достойную награду очень почетно. В сфере ЖКХ работаю около 12 лет. Начинал в самом ЖКХ, потом перешел на водоканал. В любом случае без воды никуда.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Это те люди, которые, в принципе, своим трудом доказали, что они действительно заслуженные работники. Опыт и стаж этих людей говорит о том, что они не безразличны к своей профессии. Все проработали по 10-15 лет на одних предприятиях. Очень отрадно, что этого праздника системы жилищно-коммунального хозяйства и работники системы жилищно-коммунального хозяйства ждут.
Отметили также лучшего наставника в отрасли ЖКХ и лучшего молодого работника. Им стала 23-летняя Елизавета Бублей из Бобруйска, где теперь по ее инициативе установлен необычный арт-объект. Свою задумку девушка представила на смотре-конкурсе молодежных инициатив «Молодежный взгляд: битва идей», который прошел в ноябре 2023 года.
Елизавета Бублей, инженер садово-паркового хозяйства КУП «ДЭП г. Бобруйска»:
Я как молодой специалист только начала свой путь в своей профессии и до сих пор ни разу не разочаровалась. Захотела предложить какую-то свою идею для города. Это был арт-объект в виде земного шара. И вот он запал в сердца многих и уже стоит в городе Бобруйске.
Сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси трудятся свыше 117 тысяч человек. За последнее время в отрасли сделано немало. Практически все население страны обеспечено чистой питьевой водой, строятся станции обезжелезивания, продолжается ремонт дорог. Ждут инициатив и от местных жителей. В Год благоустройства как никогда важно навести лоск на своем участке, объединив усилия ради общего дела, чистоты и порядка в родной стране.