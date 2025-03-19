Лучших работников жилищно-коммунального хозяйства наградили в Минске

Они в режиме нон-стоп несут службу на страже чистоты и порядка городов, обеспечивают комфорт и уют в наших домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в столице наградили лучших представителей отрасли. В канун праздника в адрес заслуженных профессионалов и работников ЖКХ звучало много теплых слов и благодарностей.

Так, нагрудными знаками «За заслуги» и «Ганаровы работнiк жыллёва-камунальнай гаспадаркi» были награждены свыше 90 человек из всех областей страны. Это работники дорожных служб, зеленого строительства, коммунальной теплоэнергетики и водоканалов. Своих героев нашли и благодарности от премьер-министра Беларуси.

Александр Шуканов, начальник энергослужбы филиала «Полоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал»:

Буквально за несколько дней обрадовали, сказали, что визит от министра. Получить такую достойную награду очень почетно. В сфере ЖКХ работаю около 12 лет. Начинал в самом ЖКХ, потом перешел на водоканал. В любом случае без воды никуда.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Это те люди, которые, в принципе, своим трудом доказали, что они действительно заслуженные работники. Опыт и стаж этих людей говорит о том, что они не безразличны к своей профессии. Все проработали по 10-15 лет на одних предприятиях. Очень отрадно, что этого праздника системы жилищно-коммунального хозяйства и работники системы жилищно-коммунального хозяйства ждут.

Отметили также лучшего наставника в отрасли ЖКХ и лучшего молодого работника. Им стала 23-летняя Елизавета Бублей из Бобруйска, где теперь по ее инициативе установлен необычный арт-объект. Свою задумку девушка представила на смотре-конкурсе молодежных инициатив «Молодежный взгляд: битва идей», который прошел в ноябре 2023 года.