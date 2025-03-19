Прототипом стала жена художника – история создания плаката «Родина-мать зовёт»

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Смотрите проект СТВ «Символы Победы».

Каждый видел в образе женщины, изображенной на плакате «Родина-мать зовет», черты дорогого ему лица. Основная сила воздействия заключалась в психологическом содержании самого образа, выражении взволнованного лица простой русской женщины и ее призывающем жесте. Прототипом же графического произведения стала супруга художника – Тамара Теодоровна.

Роза Тоидзе, невестка Ираклия Тоидзе:

Она вбежала в мастерскую и сказала: «Ираклий, война!» И он сказал: «Стой так!»

Из воспоминаний сына художника Александра Тоидзе:

Мама стояла у окна и позировала. У нее то и дело затекала поднятая вверх рука. Рукой она как-то растерянно указывала туда, за распахнутую дверь, где из уличного репродуктора только что прозвучало сообщение Совинформбюро о нападении фашистской Германии на СССР. Отец никогда еще не видел маму в таком состоянии. Через испуг и тревожное смятение на ее лице пробивался немой призыв. Надо срочно что-то делать.