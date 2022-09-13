Минск должен перейти на полное водоснабжение из подземных источников. Когда это произойдёт?

Еще в 1874 году в Минске был пущен водопровод с чистой артезианской водой. В память об этом событии в Александровском сквере установили первый в городе фонтан «Мальчик с лебедем», который сохранился до наших дней. Однако даже спустя столетие тенденция обеспечивать горожан чистой водой сохранилась.

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов, директор Института «Белниипградостроительства»: По поручению главы государства Минск должен перейти на полное водоснабжение из подземных источников. В настоящее время проектирование этого масштабного инфраструктурного проекта завершается. Я думаю, что в скором времени вы увидите, что в инвестиционной программе появится новый масштабный проект, направленный в том числе на здоровье наших граждан – это перевод всех районов Минска на воду из подземных источников.

Да и в целом столичный образ жизни заставляет все чаще задуматься о том, чем мы дышим. В городе появляется все больше насаждений, а Минск входит в десятку самых зеленых городов мира.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета БНТУ:

Для нашего Минска было и остается сохранение имиджа зеленого города. Мы должны сохранить этот имидж, мы должны сберечь существующие насаждения, парки. И очень важно – внести еще новую лепту в эту чудесную оправу человеческой жизни. Это одна из важнейших задач наших градостроителей.

Александр Хижняк:

Даже несколько премий еще с советского периода планировщики города получили за экологическую сеть, за водно-зеленый диаметр. Город стыкуется рекой. Это такой объект, который должен украшать и давать какие-то возможности для планировки.