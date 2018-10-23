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Заблудиться не получится. Какими услугами можно воспользоваться с «Картой гостя»?

23 октября 2018 20:08
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Новости Беларуси. Отели, рестораны и даже прокат авто – необходимые туристам услуги объединила уникальная «Карта гостя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Заблудиться не получится. Какими услугами можно воспользоваться с «Картой гостя»?-1

К началу туристического сезона 2019 доступными станут более тысячи позиций. Кроме того, центральные улицы города обозначат специальными информационными конструкциями на английском и китайском языках.

Заблудиться не получится. Какими услугами можно воспользоваться с «Картой гостя»?-4

Как столица готовится принять гостей II Европейских игр, узнаем подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Фотофакт

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