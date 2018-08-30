В столице появились адресные таблички, продублированные латиницей

Новости Беларуси. Планируется, что шильды нового образца в скором времени разместят на домах на улицах Свердлова, Кирова, Бобруйской и Ленинградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Латиница на адресных табличках также предусмотрена для удобной навигации гостей города, которые приедут в Минск на II Европейские игры. В ожидании спортивного события обновят не только адресные таблички, но и внешний вид жилой застройки в районе «Ворот Минска». Продолжаются работы по ремонту фасадов домов и укладке новой тротуарной плитки.