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В столице появились адресные таблички, продублированные латиницей

30 августа 2018 19:37
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Новости Беларуси. Планируется, что шильды нового образца в скором времени разместят на домах на улицах Свердлова, Кирова, Бобруйской и Ленинградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Латиница на адресных табличках также предусмотрена для удобной навигации гостей города, которые приедут в Минск на II Европейские игры. В ожидании спортивного события обновят не только адресные таблички, но и внешний вид жилой застройки в районе «Ворот Минска». Продолжаются работы по ремонту фасадов домов и укладке новой тротуарной плитки.
# Туризм # общество # Фотофакт

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