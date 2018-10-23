Прямой эфир

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

23 октября 2018 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске-1

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске-3

На этот раз ее посвятили вековому юбилею комсомола. Всё началось с возложения цветов к памятному мемориалу. После были спортивные старты: метание гранаты, стрельба, гиревой спорт и бег на различные дистанции. У участников также проверили знания по правовой и медицинской подготовке. Всего спортивный праздник объединил более 100 активистов со всех регионов страны.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске-6

Иван Остроухов, участник спартакиады «Академия мужества»:
Давно хотел и сейчас горю этой целью – служить по контракту, остаться в Вооруженных Силах.

Я уже второй год участвую. Не сравнить университетские, когда просто среди факультета. Республика – это что-то реально мотивирующее. Сюда приезжаешь, за каждый вид спорта просто горой стоишь.

Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске-9

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ:
Нам удалось – Белорусскому республиканскому союзу молодежи – сохранить то доброе, те основы, которые были заложены еще комсомольцами Беларуси. Самое главное, наверное, что нам удалось сохранить дух дружбы и плеча, который всегда рядом и всегда поможет.

Движение молодежных отрядов правопорядка объединяет более 16 тысяч юношей и девушек. В основном, это студенты, которые в свободное от учебы время помогают сотрудникам милиции, обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий. Всего в Беларуси насчитывается около 800 таких отрядов.

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«От моих дверей до выхода – 110 ступенек!»: в 82 года мужчина ходит пешком на 6 этаж из-за неработающего лифта
23 октября 2018 13:45

«От моих дверей до выхода – 110 ступенек!»: в 82 года мужчина ходит пешком на 6 этаж из-за неработающего лифта

«И выливает на меня стакан воды». Минчанку оскорбила клиентка фитнес-клуба, а потом обвинила в избиении
23 октября 2018 12:38

«И выливает на меня стакан воды». Минчанку оскорбила клиентка фитнес-клуба, а потом обвинила в избиении

Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды
23 октября 2018 11:46

Запасы влаги в почве иссякли. В Беларуси озимые замедлили рост из-за сухой погоды