Спартакиада «Академия мужества» для лучших бойцов Молодёжных отрядов охраны правопорядка стартовала в Минске

Новости Беларуси. «Академия мужества». В Минске стартовала традиционная спартакиада для лучших бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз ее посвятили вековому юбилею комсомола. Всё началось с возложения цветов к памятному мемориалу. После были спортивные старты: метание гранаты, стрельба, гиревой спорт и бег на различные дистанции. У участников также проверили знания по правовой и медицинской подготовке. Всего спортивный праздник объединил более 100 активистов со всех регионов страны.

Иван Остроухов, участник спартакиады «Академия мужества»:

Давно хотел и сейчас горю этой целью – служить по контракту, остаться в Вооруженных Силах. Я уже второй год участвую. Не сравнить университетские, когда просто среди факультета. Республика – это что-то реально мотивирующее. Сюда приезжаешь, за каждый вид спорта просто горой стоишь.