Пятно нефтепродуктов появилось на обводном канале Брестской крепости. Как борются с проблемой?

Новости Беларуси. В Бресте выясняют причины загрязнения воды рядом с легендарной крепостью, в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маслянистое пятно появилось на глади обводного канала, который соединён с рекой Муховец. В большую артерию отходы нефтепереработки пока не попали. Но и такой поворот событий не исключён.

Вот такая необычная палитра цветов. Ирина Шпак ходит узкой тропинкой вдоль канала едва ли не каждый день. Поэтому странное пятно на воде женщина заметила сразу.

Ирина Шпак, житель Бреста:

Лет 20 назад здесь все было чисто. Вода была прозрачная. Как я здесь живу уже два года – разница очень большая. Все черное, все грязное.

Как только на глади появилась маслянистая пленка, жители соседних домов забили тревогу. От водоема начал исходить резкий запах бензина, утки уплыли подальше. По словам очевидцев, странный выброс из «ливневки» был недолгим, но поток достаточно обильный.

Андрей Викторович, мастер по ремонту и обслуживанию очистных сооружений:

Масляные пятна они легче. То есть они по верху воды, и ограждения не дают масляным пятнам разойтись.

В итоге загрязнены сотни квадратных метров поверхности канала. Чтобы площадь не росла, установлены заграждения. Течения нет, поэтому дальше пятно не пойдет. Грязный поток из трубы, как оказалось, может возобновится в любой момент.

Где конкретно источник струи, пока неизвестно. Впрочем, этой экологической проблеме уже не один год. После предыдущего подобного выброса нефтепродуктов здесь же в 2016 под подозрения попали сразу два ближайших предприятия.

Пётр Брыш, начальник Брестской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На самих предприятиях сброса как такового не было, но в грунтовых водах были установлены нефтепродукты, которые попадая через стыки труб и колодцев попадали в обводной канал. По другой версии отходы сливает недобросовестный хозяин. Тем временем, на водоеме продолжают наводить порядок.

Петр Бутрим, СТВ:

Чтобы аккуратно собрать пятно нефтепродуктов на воду высыпают специальный сорбент. Порошок впитает в себя отходы, и только через несколько дней канал очистят полностью.