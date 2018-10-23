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Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября

23 октября 2018 16:28
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Новости Беларуси. Президент 23 октября подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий. В среднем они станут больше на 5,3%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября-1


Этот шаг предпринят в связи с ростом средней зарплаты по стране. Ровно неделю назад Александр Лукашенко этот вопрос обсуждал с руководителем правительства. Тогда было заявлено, что в 2018 году реальные пенсии повысятся на 8-9%.

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября-3

Напомним, что предыдущие два перерасчёта пенсий производились в мае и августе.

# Пенсии # общество # Фотофакт

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