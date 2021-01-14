«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?
Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Главная угроза при таком понижении температуры – гололед. В арсенале брестских дорожников 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 8 десятков техники и 2,5 сотни человек.
Олег Нестерчук, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:
Главное, чтобы асфальтовое покрытие, дорожное полотно не было замерзшим. Поэтому мы заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть. То есть проводим превентивную обработку. До наступления скользкости и образования гололеда.
Людмила Марутич, диспетчер предприятия «Коммунальник»:
На данный момент у меня 18 единиц техники. Мы можем каждую проконтролировать, увидеть, кто на какой улице и что они успели съездить.
Расчистка и посыпание смесью дорожных артерий Бреста идет в круглосуточном режиме. Отслеживать ситуацию в городе коммунальникам помогают современные технологии. В режиме реального времени по GPS техника распределяется по 15 маршрутам. Все магистрали города поделены между собой на зеленые и красные – по приоритетности.
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