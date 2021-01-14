«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком

Главная угроза при таком понижении температуры – гололед. В арсенале брестских дорожников 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 8 десятков техники и 2,5 сотни человек.

Олег Нестерчук, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:

Главное, чтобы асфальтовое покрытие, дорожное полотно не было замерзшим. Поэтому мы заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть. То есть проводим превентивную обработку. До наступления скользкости и образования гололеда.