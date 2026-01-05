Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» у Дворца спорта проработает до 11 января

Прекрасное место для семейного отдыха – в Минске у Дворца спорта ежедневно работает «Калядны кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 20 уютных шале идет оживленная торговля свежеприготовленными угощениями, которые на морозном воздухе кажутся еще вкуснее. Гостям предлагают пышки, шашлык на мангале, блюда белорусской кухни. А горячий глинтвейн, какао и шоколад не только создают праздничное настроение, но и согревают. Развлекательная программа тоже разнообразна: можно прокатиться на каруселях, испытать меткость в тире и насладиться выступлениями творческих коллективов на главной сцене.

Софья Паляница, жительница Минска: Я пришла с семьей. Нам очень нравится, очень весело, хорошая атмосфера. С детьми хорошо. Наше любимое блюдо на ярмарке – шашлыки.

Даниил Андреенко, турист (Россия):

Тут большой фудкорт. Мне это очень нравится. Разнообразная еда. Традиционные ценности поддерживаются. Так что будем еще наблюдать. И я надеюсь, что с каждым годом мы будем видеть более усовершенствованную ярмарку. Cчитаю, что мы станем намного сплоченнее благодаря таким мероприятиям.

Светлана Рыжикова, жительница Гомеля:

У нас приехал здесь родственник, приехали к нему в гости. И решили зайти на елку. Все супер, елка замечательная, настроение хорошее. Погода не портит настроение, все хорошо.

Ярмарка уже полюбилась минчанам и туристам, став яркой зимней достопримечательностью столицы. Посетить ее можно до 11 января включительно – для каждого гостя это будет теплое воспоминание о зимнем Минске.