Как обезопасить себя за рулём в снегопад? ГАИ напоминает простые правила

Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода в эти дни и в Беларуси. Выпавший снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске несколько водителей не учли погодные условия, не справились с управлением и врезались в осветительные мачты. Образование на дорогах ледяной корки – одна из самых неприятных проблем, которые может доставить непогода.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим в условиях неблагоприятной погоды, отказаться от резких маневров, перестроений, торможение осуществлять плавно, быть внимательными при подъезде к пешеходам, остановочным пунктам, тщательно очищать транспортное средство от снега перед выездом в дорогу. И, конечно же, использовать световые приборы, ближний свет фар, проверить работу стеклоочистителей.