Выставку достижений «Моя Беларусь» посетили уже более 80 тысяч человек

Выставка достижений «Моя Беларусь» продолжает привлекать внимание жителей и гостей столицы. С момента открытия ее посетили уже более 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый здесь находит свое: и ценитель истории, и фанат технологий, и влюбленный в природу.

Особый интерес вызывают мультимедийные зоны и тематические блоки, где можно не только увидеть экспонаты, но и почувствовать атмосферу, национальный колорит.

Выставка знакомит с достижениями государства в экономике, культуре, спорте и науке. В Минском международном выставочном центре представлены современные разработки, национальные проекты и символы, которыми гордится Беларусь.

Екатерина Борбашова, начальник отдела защиты персональных данных филиала «Центр кибербезопасности» РУП «Минскэнерго»:

На нашей экспозиции в этом году представлена уникальная концепция. Мы рассказываем об анатомии нашей энергосистемы. На сегодняшний момент мы представляем энергосистему не как механизм, а как живой организм. И рассказываем немножко больше о нашем сердце энергосистемы. Это Белорусская атомная электростанция, которая задает ритм жизни, развитию нашей энергетики. Рассказываем немножко о нашей кровеносной системе. Это электрические сети, это наши газопроводы. И рассказываем о том, какое оборудование на сегодняшний момент инновационное, включающее в себя нейросети, используется в нашей энергосистеме.

Выставка «Моя Беларусь» продолжает работу до 23 февраля, экспозиция выстроена как большое путешествие по красивой и сильной стране.